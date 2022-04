La españa futbolera se paraliza este sábado 23 de abril con motivo de la final de la Copa del Rey que disputan el Betis y el Valencia en el estadio de La Cartuja.

Rueda de prensa en directo de Bordalásy Gayà previa a la final de la Copa del Rey 2022 Betis vs. Valencia: declaraciones, vídeo, streaming y TV

José Bordalás

Momento único en su carrera: "Es un momento muy importante para cualquier profesional, para mí y para los jugadores. Trabajamos para tener experiencias de este tipo en un torneo importantísimo como la Copa"

Cómo está el equipo: "El equipo está francamente bien, todos deseosos de que llegara este momento y muy motivados. Hay expectación porque es una final bonita".

Estado físico de Paulista: "Está bien, las sensaciones son buenas y ha estado trabajando bien. Tenemos una sesión previa a la final y va a estar con el equipo y tenemos motivos para ser optimistas con que esté en el once para la final, confíamos que esté casi con toda seguridad".

Su trabajo hasta llegar aquí: "Pienso más en lo demás que en mí, pienso en la afición, en el Valencia, en mi familia y la de mis jugadores y la gente que sufre. Estoy muy responsabilizado con la afición del Valencia porque me ha sorprendido ver la ilusión de la gente y cómo se van a desplazar para vivir la final. Es un momento único ante un gran equipo como el Betis".

Criticas al estilo de Bordalás: "Me hace gracia que se hable de eso, en las últimas horas nos acusaron de cosas que no son ciertas me imagino que con el objetivo de condicionar. Nunca he hecho eso para no faltar el respeto a otros clubes, a sus jugadores y a su afición. Nos faltan el respeto a un club que tiene más de 100 años. Se nos acusa de interrumpir el juego pero somos los que más faltas recibimos".

Motivación: "Somos el equipo más joven de LaLiga pero les veo bien. No hace falta un plus y creo que la respuesta del equipo va a ser buena. Tenemos enfrente un rival como el Betis que está haciendo una gran temporada, tiene una gran afición y una gran plantilla y juega prácticamente en casa y por eso es favorito".

Mensaje a la afición: "Les damos las gracias porque la respuesta está siendo increíble. Ha sido una sorpresa la despedida en el aeropuerto en un día laborable. Ojalá les podamos dar lo que más desean".