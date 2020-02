Rueda de prensa de Zidane tras el Real Madrid vs Manchester City: "Duele, no merecimos esto"

Zizou compareció tras la ida de octavos de final de Champions ante el cuadro inglés.

Zinedine Zidane atendió a los medios tras el encuentro entre el y

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

"El árbitro me dijo que no hubo empujón"

Respecto a la jugada a la polémica del partido con el penalti a Gabriel Jesús desveló que “ el colegiado me dijo que no vio nada, que no hubo empujón . El árbitro ha decidido así y ya está. Lo que me molesta es lo que hicimos nosotros: jugar bien y que a diez minutos del final cambie el partido. La jugada es clara. Esto duele, no merecemos esto. Hay que estar 90 minutos muy concentrados, esto es el fútbol. ”

Más equipos

Respecto a las sensaciones explicó que “la impresión es mala, con el partido que hicimos es complicado perder al fútbol de esta manera tras jugar bien al fútbol”.

El Clásico a vueltas

“Íbamos ganando pensando en el partido de vuelta y perdiendo lo mismo. La situación la conocemos, perdemos la oportunidad aquí y sabemos que tenemos que ir a ganar. El domingo tenemos oportunidad de ganar, es un partidazo y debemos recuperar bien y hacer gran partido ”.

Respecto al Clásico y al desánimo de la afición dijo que “espero que venga la afición el domingo para ayudar al equipo y sacar adelante. En el fútbol no puedes controlar todo, como ante o donde dimos todos. Es una mala racha pero hay que sacarlo como sea”.

Lamento por haber perdido una oportunidad

Se lamentó diciendo que “hemos tenido nuestra oportunidad, marcamos en nuestro peor momento, luego fue bien pero los minutos del final han sido malos y pudimos recibir un tercer gol ”.

No cree que tuviera que haber hecho cambios antes por falta de físico. “El partido es lo que es, creo que metimos el gol en nuestro peor momento porque ellos empezaron muy bien y después estuvimos mucho mejor. Nos ha faltado concentración, son errores, pero no creo que los cambios influyeran. El rival es muy bueno y tuvo sus oportunidades”.

“Durante 3-4 meses lo hicimos muy bien con buenos resultados y ahora son partidos con derrotas . Hay que estar unidos y más fuerte”.

El artículo sigue a continuación

Kroos, fuera por decisión técnica

Sobre Kroos y si le dejó fuera por decisión técnica afirmó que “es importantísimo para nosotros, pero jugando contra este equipo era la opción. Nada contra Toni que lo está haciendo bien. Tengo muchos jugadores y elegí otros”.

¿Jugar en el Bernabéu os da más presión? “Si queremos pasar de ronda debemos ganar allí. El Madrid es capaz de hacerlo. Estamos siempre contentos de hacerlo en casa. Es verdad que en diez minutos se ha complicado, hicimos todo para ganar”.

“Sabemos que debemos ir a ganar el partido para pasar, lo mismo que aunque hubiéramos ganado hubiera sido lo mismo”.