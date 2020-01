Zidane sobre la Copa: "Me gusta este formato, es dinámico y ante el Zaragoza debemos ser intensos"

Zinedine Zidane compareció ante los medios antes de que el se enfrente al Real en el encuentro de octavos de final de .

Me preguntaron antes del partido frente a Unionistas. Estoy acostumbrado porque en jugábamos así, me gusta la idea, es dinámico . Nosotros nos adaptamos a lo que nos toca. Es un partido directo

Cuando me pongo la camiseta del Real Madrid, cualquier partido queremos hacerlo bien, es un partido de Copa y queremos darlo todo en el campo.

"No creo que sea falta de motivación, es una circunstancia. Creo que el Real Madrid es muy grande en lo que ha hecho hasta ahora y sabemos que es un trofeo y respetamos todo. Hay que aceptarlo. Tenemos 13 que es un dato muy bueno y 3 Copas del Rey que es un dato peor".

¿Mercado invernal? Son cosas, hay un mercado y hasta el 31 puede pasar de todo en cualquier club. Tengo una plantilla y los mejores jugadores y quiero hacer algo con ellos. No debemos ver lo que pasa fuera. Si lo necesitan lo hacen y si no nada.

"Sobre Bale , como siempre verás mañana cuando de la convocatoria. Tengo a todos los jugadores, pero no estoy aquí para hablar de lo que le pase a cada uno. Veremos en la convocatoria".

"Prefiero tener a todos mis jugadores, cuando está lesionado uno me molesta. Lo de Hazard ýa ha vuelto a estar en el campo con los técnicos, pero no con el equipo. Veremos esta semana cómo lo gestionamos".

"Casemiro , me gusta sacar lo bueno de esta plantilla en general. Pero Casemiro es un jugador muy importante de la plantilla y juega más que otros. Nada va a cambia"r.

"No sé si el Bernabéu aceptaría generar 1.000 pases y no generar ocasiones. Cada equipo tiene su estilo , los aficionados quieren que su equipo lo dé todo en el campo. Lo más importante es sudar la camiseta, no siempre puedes ganar pero hay que dar siempre todo".