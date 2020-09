Zidane confirma negociaciones entre el Real Madrid y el Tottenham por Bale y Reguilón y respalda a Hazard

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la previa del estreno del Real Madrid, como vigente campeón, en Liga ante la Real Sociedad.

Negociaciones por Bale con el que "no he tenido problemas"

Zidane recibió varias preguntas sobre Gareth Bale, el que se encuentra en Londres para intentar cerrar su pase al y se mantuvo en una misma línea: “No me molesta que digan que Bale no triunfó en el Madrid por culpa de Zidane. Es más complicado, hay negociaciones, está en Londres. Nunca hemos tenido problemas uno con otro. Sé lo que ha hecho por este club y son cosas que pueden pasar. No está firmado y no puedo decir más, pero no hemos tenido problemas”.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Matizó que ha hecho cosas espectaculares en Madrid y reconoce que “no hablé con él antes de viajar a Londres. Lo que ha hecho aquí ha sido fenomenal. Ha ganado muchas cosas en el y todos los que pasan por aquí saben al club donde llegan y ha demostrado sus cualidades. Veremos lo que pasa”.

“De momento es jugador nuestro y el tema debe cerrarse. No vamos a hablar de las cosas que no tienen sentido”, aseguró Zizou.

Explica que “el jugador es lo que quiere hacer él también y no puedo entrar en este asunto. Son cosas que pasan en un equipo y en el fútbol”.

Sobre si debió salir el año pasado dijo que “no creo que haya sobrado en el Madrid, hay que aceptar las cosas. Si se ha quedado el año pasado es por algo y ahora estamos de nuevo con este tema. Hay que ver lo que quiere el jugador. Hay que hacer las cosas juntos (club y jugador) y ver qué pasa”.

El artículo sigue a continuación

A Hazard le queremos al 120% y sin molestias

Zizou habló del estado físico de Hazard y afirmó que “no puedo decirte exactamente, está mejor y lo que queremos es que esté al 100% sin molestias. Tenemos tiempo para esto y él necesita estar al 100% o al 120%. Vamos a preparar a todos para estar al 100%”.

La vuelta de Odegaard

Al respecto de Odegaard, el cual podría volver a jugar en Anoeta donde estuvo cedido la temporada pasada, explicó que “ha tenido molestias, pero está perfectamente y recuperado. Es un jugador de calidad, nuestro y que puede aportar al equipo. Puede ser importante en esta plantilla y es de lo que se trata".

Añadió que "es un jugador que ha cambiado, cada año ha ido a más y la temporada pasada con la Real hizo una gran temporada. Es un jugador que vamos a utilizar".

Precaución con Asensio

Zidane afirmó que “está mejor de la lesión y aunque está entrenando aparte está en su proceso normal. Tuvo un susto con la Selección y tendremos precaución y cuando esté listo para entrenar con normalidad, volverá con nosotros”.

Cuatro delanteros en el equipo, pero “Jovic no creo que se vaya”

Respecto a los cuatro delanteros en su equipo y si puede salir el bosnio afirmó que "Jovic no creo que se marche, pero hasta el 4 de octubre puede pasar de todo. Necesitamos entrenar bien, todos los jugadores están metidos y luego todo puede pasar o cambiar muchas cosas".

Reguilón no le cabe y da por cerrado su pase al Tottenham

Zidane habló sobre el lateral madridista que está a punto de cerrar su fichaje por el Tottenham y afirmó que “quiero felicitar a Reguilón por la temporada pasada, es un jugador del Real Madrid, pero nosotros tenemos dos jugadores por puesto y tengo dos laterales y no puedo tener tres, cuatro o cinco porque luego es un lío. Desearle lo mejor posible, ha hecho una gran temporada y merece tener una buena temporada en el Tottenham”.