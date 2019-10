Zidane sobre el aplazamiento del Clásico: “´Haremos lo que nos ordenen”

Zinedine Zidane fue cuestionado por el aplazamiento del Clásico ante el Barça tras la decisión del Comité de Competición de posponerlo por la tensión que se vive en Catalunya tras la sentencia del procés.

" Nosotros haremos lo que nos ordenen. No pensamos en ello , sé que hay mucho debate, es lógico, pero mi posición es jugar cuando nos toque y estar preparados la fecha que nos toque".

No confirma cuándo le interesa jugar a su equipo y asegura que tiene una preferencia pero que la maneja de manera interna.

“ No te lo voy a contar, esto es interno . Nosotros sabemos que puede ser el 7, el 18… nos adaptamos a eso. Lo personal no te lo voy a contar”.

“No hablé con él de eso, lo que quiero es la sensación suya, lo que quiere Sergio. No es un tema mío, si él quiere jugar me parece muy bien porque a los 34 años es importante que quiera ayudar a su país . Es bonito”.

"Lo que me importa es el partido de y no puedo pensar en qué refuerzo podemos hacer. Queda muy lejano".

Sobre la foto de Zidane y Pogba, añade que “fue pura casualidad, como nos conocemos hablamos. Esto es personal. No te voy a contar lo que hablamos. Es una discusión entre él y yo, nos conocemos desde hace muchos años”.

"Hay muchas opciones, cuando llegaremos a esa fecha de invierno los clubes decidirán. Es verdad que no hay jugadores que no pueden jugar. Pero ante el Mallorca habrá once jugadores".