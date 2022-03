Rueda de prensa de Xavi Hernández previa al Elche vs. Barcelona: "¿Reunión con Haaland? No puedo dar detalles"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha analizado el duelo ante el Elche de este fin de semana, aunque la principal declaración la realizó acerca del posible fichaje de Erling Haaland por el equipo azulgrana al no negar una reunión con el jugador en Múnich.

¿Qué espera del partido de mañana?

"El Elche ha mejorado mucho con Francisco, no han perdido con él en su campo. Es un equipo físico, que juega directo, con dos puntas claros, Boyé, Carillo. Y luego meten muchos balones desde la banda con Pere Milla, Josan, Fidel. Es un partido trascendente para nosotros".

🗣 Xavi: "Todos los partidos que nos quedan son trascendentes, y mañana es un examen fuerte" #ElcheBarça pic.twitter.com/yctLgSqFNX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2022

¿Nos puede dar detalles de su viaje a Múnich?

"No puedo dar detalles. Sólo puedo decir que estamos trabajando para el presente y el futuro del club. Y cuando podemos anunciar algo, como el fichaje de Pablo Torre, lo hacemos. No diré nada, sólo que estamos trabajando de presente y de futuro".

Christensen está avanzado. ¿Creen que Piqué no continuará a final de temporada?

"La sensación es que no toca hablar de estas cosas. Entiendo que el equipo ha generado ilusión de futuro pero hay que hablar de presente. No es momento de hablar de fichajes y de futuro, sino de presente. Y el rendimiento de Piqué está siendo extraordinario. Ha dado un paso adelante tremendo. Está bien con el balón, es el líder de la defensa. Su rendimiento está siendo extraordinario, es así".

Sin entrar en nombres propios, ¿cómo se toma el papel de participar en las decisiones?

"Somos un equipo, con el presidente al mando, Mateu, Jordi, el staff. Hemos hecho un buen equipo y me siento cómodo. No puedo pedir más. Y esto es un equipo. No decide unilateralmente una persona. Fantástico. Soy una persona de preguntar, hacer equipo, que la gente dé su opinión. Pero no estoy solo. Esto forma parte de un equipo y eso es muy bueno para el Barça".

Se hablan maravillas de Pablo Torre. ¿Qué le han visto para traerlo?

"Para mí es un talento natural que puede jugar de interior, en la banda. Domina las dos piernas bien, tiene último pase, es bueno a balón parado y tiene gol. Es un talento natural, muy joven, con 18 años, y con capacidad para jugar años en el Barça. Es un chico humilde, de familia de futbolistas. Creo que es un gran fichaje de presente y de futuro. Si no juega, tendrá el perfil de Abde y Jutglà. Si no juega, estará en el filial".

¿Tiene la sensación de que están flaqueando los rivales?

"Si miramos los últimos partidos, sí. Pero mañana hay otro examen. Sé que hay ilusión y expectativas con el equipo. Hay que seguir trabajando, no queda otra. Ellos no pierden en casa con Francisco y será un examen fuerte".

¿Sería una buena noticia que Alves continuase?

"No hemos hablado pero, en cuanto rendimiento, no hay color. Es un espectáculo verlo entrenar. Dani es un ejemplo. Ojalá tenga el rendimiento, de aquí a final de temporada, para decidir que siguiese. Y a mí me gustaría, porque lo que imprime al equipo es espectacular. Me gustaría que siguiese y de momento nos está dando mucho. Y el año que viene no daría mucho a pesar de la edad que tiene".

¿Para que LaLiga tenga más valor es necesario que vengan Haaland y Mbappé?

"Cuantos más jugadores haya de nivel mundial, pues mejor. Mejoraría a los clubes a los que se uniesen y mejorarían a LaLiga. son jugadores que atraen a futbolistas".