Rueda de prensa de Xavi Hernández en el FC Barcelona hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico comparece para analizar cómo llega su equipo al duelo ante el Bayern Múnich, por la segunda jornada de la Champions League.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, comparece este lunes 12 de septiembre en la previa del duelo que enfrentará a su equipo el martes 12 de septiembre contra el Bayern Múnich, por la segunda jornada de la Champions League. En este artículo, te contamos todo lo que ha dicho el preparador catalán en sala de prensa:

XAVI HERNÁNDEZ:

La importancia del partido:

"Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Todo se ve diferente al año pasado. Hemos mejorado en muchos aspectos. Nos vemos capaces de competir. Tenemos la sensación, ilusión y reto de ganar el partido. Por fin. De cambiar la historia y dinámica. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, contra un grandísimo entrenador, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos".

RONALD ARAÚJO:

Lewandowski:

"Todos sabemos su calidad. Lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es tremendo. Sabemos su calidad y que nos ayuda a seguir creciendo como equipo".

Fantasmas con el Bayern:

"Esta competición siempre es difícil, estamos trabajando bien, estos partidos nos hacen fuertes como equipo. Debemos tener humildad y al mismo tiempo mostrarnos como un gran equipo".

Aportación defensiva del equipo:

"Estamos a un gran nivel, sabíamos que debíamos mejorar de la pasada campaña: encajar pocos goles. Con la calidad de arriba y dejamos el arco a cero podemos ganar los partidos. Era algo pendiente a reforzar. Tendremos a grandes delanteros enfrente, pero esperamos dejar el arco a cero".

