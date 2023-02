Rueda de prensa de Xavi Hernández en el FC Barcelona hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El entrenador del Barça comparece en la previa del partido ante el Cádiz CF asegurando que se aíslan del 'caso Negreira'

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, comparece ante los medios para analizar el partido que tendrá su equipo mañana ante el Cádiz CF correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga.

Declaraciones de Xavi antes del partido ante el Cádiz

Caso Negreira: "Trabamos al margen de eso. Hemos hecho todo sobre el Cádiz. Hemos hecho un 'aislamiento gaditano'. Se trata de la mejor manera posible, hasta haciendo alguna broma".

Ausencia de Pedri. "Es una desgracia tener bajas y Pedri es importantísimo para el equipo. Hace un trabajo extraordinario en el centro del campo y aporta en ataque. Es un jugador trascendental, perdemos muchísimas cosas. Es una desgracia. Es el momento de otros jugadores".

Rotaciones en Old Trafford. "Hubiéramos hecho rotaciones porque hay cansancio y fatiga independientemente del resultado de la ida. Hay que rotar la plantilla".

Lewandowski. "Yo lo veo muy bien. Quizá antes estaba extraordinario y ahora un punto más bajo. Pero está bien. Quizá tenemos que utilizarlo más como punta de referencia y jugar más con él".

Los próximos onces con las lesiones. "Pienso en cómo nos jugará el contrario y me planteo rotaciones. La idea siempre es la misma; atacar al contrario y presionarlo. A partir de aquí, escojo a los futbolistas".

Ferrán Torres. "Necesita confianza. Es un jugador que está en más baja forma de lo normal y no tiene el rendimiento que todo el mundo espera, pero confiamos mucho en él".

Pablo Torre. "Sí, es momento para verle más. Ha tenido paciencia y ha sabido esperar su momento. Sin poner mala cara, sin ninguna palabra mala y está siendo un ejemplo".

Volver al 4-3-3 y dejar el 4-4-2. "Nunca he trabajado en 4-4-2; no me gusta. Intentamos ver qué tenemos y ver cómo abrir el campo".

Dembélé. "Es pronto para volver a verle. Ya está haciendo trabajo de campo, pero depende mucho de sus sensaciones. Dependerá de lo que sienta él".

Elogios hacia Xavi. "Siempre es bueno que valoren tu trabajo. Pero lo que busco yo es que el equipo esté agusto y convencido. Con eso me siento satisfecho. Si luego hay elogios, bienvenido sea".

El partido contra el Cádiz. "No podemos pensar más allá. Cuando acabe mañana ya pensaremos en el jueves".

Equipo ofensivo. "Dicen que somos un equipo defensivo y me parece increíble, somos el equipo más ofensivo de Europa junto al Manchester City".

Ansu Fati. "La capacidad para ser muy goleador la tiene. Luego, la confianza que pueda tener él. Pero tenemos muchas esperanzas en él. Será importante para el club".

Araújo. "Ha hecho trabajo al margen del grupo porque mañana no va a jugar".

Busquets. "La ausencia de Busquets siempre es notoria. Recupera balones, difícilmente pierde un duelo... se nota".

Eric García. "Mañana es un buen día para verle. Se lo merece, he sido injusto con él porque se merece más minutos. Es un placer entrenarle".

Su experiencia como entrenador. "He madurado en toma de decisiones, estar más tranquilo en situaciones límite, decirle a jugadores que no pueden seguir en el club... pero estoy encantado de estar aquí".

Raphinha: "Está haciendo goles, está rápido, trabaja para el equipo... para mí es extraordinario. Incluso cuando no estaba en su mejor momento".

LaLiga. "Quedan muchísimas jornadas, hay que ganárselo pero depende de nosotros. Hay que ir a por ella".

