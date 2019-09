Valverde: "Sería un contratiempo que Ansu Fati fuera al Mundial Sub-17"

Preguntado por la posible convocatoria de Ansu Fati, el hombre de moda en el Barça, el entrenador azulgrana respondió de manera elocuente.

Valverde repasó varios temas de la actualidad azulgrana donde Ansu Fati, Dembélé y Messi, además del partido ante el , fueron las grandes cuestiones.

"Sobre Ansu Fati vamos a esperar a que le convoquen, había un trámite que había que superar para serlo y ya lo pasó. Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas y no sabemos lo que puede ocurrir en ese tramo. Si hubiese sido en este tramo de partidos que teníamos bajas en la delantera hubiera sido mayor, pero debemos esperar a ver si es convocado".

No quiso mojarse sobre dar un consejo a Fati y si debe o no ir al Mundial Sub-17. "No creo que me pidan consejo. Casi todas las cosas que sé sobre el fútbol me lo ha dado la experiencia. A veces aciertas u otras no".

También fue preguntado sobre si Ansu Fati puede quitarle el puesto a Dembélé, en el tramo final de su vuelta al equipo tras su lesión.

"Ya veremos si le quita el puesto. No han coincidido los dos en el equipo, no ha podido coincidir. Lo veremos con el tiempo. Veremos quién es el jugador que más equilibrio defensivo y ofensivo da".

También fue claro sobre los canteranos que han llegado al primer equipo: "La irrupción de Fati y Carles Pérez se puede ver de muchas maneras. Lo correcto es porque ellos se lo merecen y hay un trabajo detrás y hay un momento en el que pueden salir y aprovechar la oportunidad".

La vuelta de Messi

Valverde habló sobre Leo Messi tras su vuelta en Dortmund y su posible titularidad en Granada.

"Le vi bien dentro de la dificultad del partido, tras la inactividad y sin tener el físico para ese nivel tan fuerte. Esperamos que con la suma de partidos y minutos nos vaya dando muchas cosas y que coja el punto de forma óptimo".

Sobre el acople de Leo con Griezmann dijo que "Antoine puede jugar en varias posiciones y tiene trabajo, se junta bien con el centro del campo si es necesario y puede finalizar aunque se meta por dentro. Cuando jueguen juntos y se conozcan irá mejor.

Ojo al Granada

Valverde elogió al Granada, próximo rival del Barça en Liga y qye lo está haciendo muy bien en su vuelta a Primera.

"El Granada está haciendo un buen arranque de temporada. Los equipos recién ascendidos siempre son peligrosos a principio de temporada, como vimos con . Es difícil, vamos obligados porque no ganamos en las dos anterires salidas"