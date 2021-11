Sergi Barjuan dirigirá este sábado su último partido como entrenador interino del Barcelona al cerrarse el fichaje Xavi Hernández, anunciado oficialmente a través de las redes sociales.

"El Al Sadd ha hecho el comunicado, el Barça todavía no. Tenemos que esperar a que sea de las dos partes. Tenemos una buena relación y tengo contacto con Xavi. Cualquier duda con él estaré encantado de ayudar al club", comentó en rueda de prensa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El partido ante el Celta: "En principio el partido será distinto. Ellos plantearán una presión muy fuerte arriba para complicar la salida de balón. A nivel de juego, ellos tienen mucha movilidad en el medio campo y tendremos que ser conscientes que deberemos presionar distinto que en Kiev. Intentaremos ser protagonistas con la pelota y que lo hemos trabajado ayer y hoy se vea reflejado. Lo principal mañana es ser dominadores y protagonistas con la pelota. Tenemos que organizarnos bien".

Dembélé: "Tenía que tomar decisiones.Todos después del partido acabamos contentos. Vimos a Dembélé jugar y ayer se lesionó por desgracia. Si hoy no estuviera lesionado, nadie hablaría. Se ganó y jugó Dembélé. El fútbol tiene estos riesgos".

¿Pena por su último partido?: "Es normal, pero ya lo sabía. Sabía que tenía una caducidad, pero estoy contento. Me falta el último paso que es mañana, vamos a trabajar duro porque nos van a exigir mucho. Históricamente nos han creado problemas. Si jugamos como en Kiev, estaré contento. Al final cuando tienes un caramelo y dejas de saborearlo, te disgusta, pero estoy muy feliz porque los pequeños detalles que he metido en el equipo se han visto reflejados. Lo que he hecho es trabajar. Al final, si los resultados no acompañan... Cuando a uno le hacen esta propuesta y acepta ya sabía lo que había".

Consejo al nuevo entrenador: "Son situaciones que cada uno ve diferentes. Al final lo que tiene que hacer es coger la mentalidad que llevaba con su equipo, con el que le ganó todo. Yo no estoy capacitado para dar consejos a nadie".

El artículo sigue a continuación

Su legado en el equipo: "Todo el mundo tiene gente a favor y gente en contra. Mi función aquí era intentar aportar lo que llevo aportando todos los años. He sido cercano y he aportado cositas tácticas. He sido cercano, valorar porqué los jugadores estaban así. Cuando ganas todo es más fácil. Hoy en el entreno hemos hecho un juego divertido y hemos estado de risas. He sido cercano a ellos para sacarles en este periodo corto lo mejor que tienen".

Su forma de trabajar: "Al final es tener continuidad con lo que haces. Si ganamos estarán bien anímicamente. Un entrenador tiene que ser consciente de dónde están y lo que tenía que hacer es ser próximo a ellos. Hoy he visto a mucha gente riendo, haciendo grupo. Mi objetivo era este, pero se lo tendrían que preguntar al club".

Objetivos para la temporada: "Creo que los jugadores son los que hablan en el terreno de juego y el Barça estará arriba, porque tiene muy buenos jugadores. Hay que recuperar a todos y que las aguas estén calmadas. Hay equipo para luchar y estar más arriba en la Liga y clasificarse para la Champions. Hay que mantener esta dinámica positiva. Es un partido muy complejo y un campo históricamente complicado para nosotros".