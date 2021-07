El central sevillano ofreció su primera rueda de prensa como jugador del PSG y dejó ver que le gustaría jugar al lado del delantero.

Sergio Ramos ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador del PSG en su presentación después de que a principios de esta semana se haya incorporado a los entrenamientos en la pretemporada del club galo.

“Ha sido una etapa maravillosa en el Madrid, me quedo con todo lo bonito. Es triste abandonar una casa que te dio tanto, pero he tomado la iniciativa de venir al PSG, que es una realidad. Me estoy integrando, me gustan los retos y sigo manteniendo la ilusión por ganar. Ojalá salga también como en el Madrid, vengo al equipo idóneo y donde quería estar”, comentó.

Su salida del Real Madrid: “Vengo a empezar de cero, me gustan los retos y espero que sea un buen año. El Madrid va a estar siempre en mi corazón. Solo pienso en rendir al máximo y en aportar mi experiencia".

¿Por qué eligió el PSG?: “Lo dejé claro en mi última rueda de prensa. No hay que mirar atrás, soy un aventurero y la prioridad era el proyecto deportivo. Me dieron un gran trato el presidente, Leonardo, Pochettino... estoy muy contento con la decisión que he tomado, siempre es bueno salir de la zona de confort”.

No celebrará un gol contra el Madrid: “Nunca celebraría un gol contra el Madrid. Ante todo es mi familia y ahí está mi corazón. Merecen ese respeto”.

Quiere que Mbappe se quede: “Hablaré con Mbappé en privado. Para mí, como jugador del PSG, me gustaría obviamente que siguiera aquí. Es un grandísimo jugador, muy joven que puede hacer historia aquí o si tiene que ir al Real Madrid. A mí me gusta jugar con los mejores y Mbappé es uno de ellos”.

¿Le recomendaría fichar por el Madrid?: “Cuando uno toma la decisión de irse o quedarse, acaba siendo muy personal. No sé lo que tiene en la cabeza Mbappé. Yo quiero que siga porque es muy joven y marca las diferencias. Aquí hay un equipo muy bueno. Yo puedo aportar mi espíritu ganador al grupo y si eso puede contagiar a algún compañero, mejor. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico el mejor. Para mí los grandes jugadores tienen que pasar por allí. Pero ahora lo quiero en mi equipo. Quiero ganar y para ello quiero que estén los mejores a mi lado”,

Jugar con Neymar y Mbappe: “Me hace ilusión jugar con Neymar, tengo muy buena relación con él, también con Kylian, pero independientemente de quien juegue, lo que más importa es ganar”.

Su ausencia en la Eurocopa: “Es triste no poder representar a tu país en las grandes competiciones, lo he echado de menos, me hubiese encantado estar. Trabajaré para poder volver cuanto antes”.