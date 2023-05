Rueda de prensa de presentación de Ramón Planes como director deportivo del Betis en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El director deportivo fue anunciado hace algunos días como sustituto de Antonio Cordón al frente de la dirección deportiva verdiblanca.

El Real Betis ya tiene nuevo director deportivo. El club verdiblanco anunció el fichaje de Ramón Planes como nueva cabeza visible del club a nivel deportivo y en lo que se refiere a la confección de la plantilla de Manuel Pellegrini.

El director deportivo catalán firmó etapas brillantes en el Espanyol, el Barcelona y el Getafe, club del que llega al Betis para sustituir a Antonio Cordón que anunció su salida de la entidad el pasado mes de febrero.

Su estilo: "Esto viene de años atrás. Había una química especial y estaba convencido de que el fútbol nos uniría. Vengo a un club donde se está haciendo las cosas muy bien. Desde fuera se aprecia. Es una parte importante de haber venido aquí. Vengo a sumar. Creo que hay que huir de personalismos. El Betis es un club querido en toda España. En mi perfil como profesional, nos une el gusto por el buen fútbol. Aquí gusta el buen fútbol, hay una gran apuesta por la cantera. Soy un loco de la cantera. Va a ser habitual verme viendo partidos de infantiles, cadetes... porque me gusta. Creo que es fundamental para crecer. Quiero que no vean en mí un fichador, vengo a sumar. Estamos para ayudar. Me he encontrado un área deportiva magnífica. Va a ser habitual verme viendo partidos de infantiles, cadetes... porque me gusta. Creo que es fundamental para crecer. Quiero que no vean en mí un fichador, vengo a sumar. Estamos para ayudar. Me he encontrado un área deportiva magnífica".

Reto: "El reto es seguir en la línea que se ha marcado. Vengo a sumar, la línea del club es buena. Sabemos de las dificultades económicas de todos los clubes. El Betis es muy apetecible, la gente quiere venir aquí. Queremos seguir apostando por la cantera, que suban jugadores".

Objetivos para el final de temporada: "Quedan cinco partidos importantísimos. Nos jugamos muchísimo. Toca hablar de futuro, pero sin entrar a profundizar todos los movimientos, lo trataremos en breve. Nos jugamos muchísimo aún".

Ventas: "El club tiene que ser dueño de sus decisiones. No se puede vender por vender. Se han rechazado ofertas por jugadores en otros mercados. Creo que un club tan grande como el Betis debe pelear y luchar por tener una mejor plantilla".

Mezclar juventud y veteranía: "El Betis tiene una plantilla que está compitiendo a gran nivel. Hay jóvenes apretando mucho. No hay una fórmula exacta, pero en la línea de la mezcla entre gente con experiencia y gente joven es la línea que iremos siguiendo".

Apuesta por la cantera: "Los resultados te marcan el nivel de la plantilla. En las últimas temporadas son buenos. Debemos dar una continuidad mejorando la plantilla. Ver lo que hay abajo. En el Espanyol y en el Barça conmigo hubo una apuesta muy clara por la cantera. Con el esfuerzo que ha hecho el Consejo de Administración por la Ciudad Deportiva, no tiene sentido no apostar por la cantera. Hay mucho talento en Andalucía, en esta ciudad. La gente quiere venir al Betis. Se está haciendo un trabajo magnífico. La apuesta por la cantera debe ser una apuesta hecha a conciencia. Jugar en el primer equipo no es fácil, llega la gente que tiene nivel. Pero hay que mirar abajo, darle su oportunidad. Pellegrini lo ha hecho. Para mí es muy importante ser dialogante, como estar cerca de Miguel Calzado, Merino, Cañas... todos están haciendo un trabajo magnífico. Yo tengo una responsabilidad más, pero dentro de eso, el día a día es estar cerca de todos los estamentos del club".

Guardado y Guido: "Quedan cinco jornadas, hablar de jugadores a nivel individual no es lo más prudente. Contamos con ellos . Nuestra ilusión es que estén con nosotros y nos estén ayudando en el futuro"

Relación con Pellegrini: "Hemos estado hablando en estos días con Manuel (Pellegrini). Le agradezco cómo se ha abierto, a ser uno más del grupo. El Betis tiene mucha suerte de tener un entrenador de club. El Consejo me transmiten que su predisposición es muy positiva. Manuel se ha adaptado muy bien al club, al día a día del club. Cada uno dando su punto de vista buscaremos puntos de encuentro para hacer una buena plantilla. Todos estamos en la misma línea".

Su equipo de trabajo: "Va a haber dos incorporaciones para la secretaría técnica, unido al equipo que ya me he encontrado. Creo que hay gente muy bien preparada".

Jugar la Champions: "Ilusiona poder llegar a Champions. El objetivo que se ha marcado el club es pelear por Europa. Algo se está haciendo bien, no es fácil porque competimos con grandes clubes. Llegar a Champions es fruto de un gran trabajo".

Mercado: "Tenemos una serie de prioridades marcadas. Hay un muy buen trabajo hecho, hay que sacar trabajo de ese trabajo. Lo veremos a final de temporada. Quiero aportar que llevo 23 años de director deportivo, tengo conocimientos y unos atributos a nivel de conocimiento del mercado. Quiero hacer al club más grande. Pelearemos para estar entre los clubes que pueden luchar temporada por temporada por objetivos importantes. Hay gente muy preparada en el club, yo lo que voy a intentar es liderar ese departamento".

Posible sanción al Barça: "Hay una investigación abierta con el Barça. Hay que ser prudente con cualquier valoración. Hay que confiar en que la investigación se lleve a cabo y esperar. A ver qué conclusiones se sacan".

Bellerín y Ceballos: "En estos momentos, hablar de nombre particulares no es el momento. Nos jugamos mucho y debemos tener respeto por nuestros jugadores. Todo lo que venga a sumar y mejorar la plantilla, lo vamos a valorar".

La cesión de Raúl en el Mirandés: "Estamos muy contentos con Raúl y la decisión que se tomó, formarse en una categoría tan exigente. No es fácil hacer tantos goles. Estamos muy contentos con su rendimiento. Lo trataremos con el entrenador y veremos qué es lo mejor para el chico".

Eligió al Betis: "Cuando uno viene al club, tiene que venir convencido. Yo he valorado otras opciones, pero cuando sientes que un club te quiere y puedes aportar al club, decides ir. Pasa lo mismo con los futbolistas".

Aouar: "Todos los jugadores de nivel están en la lista de cualquier gran club como el Betis. Todos los que tienen situaciones contractuales favorables pueden estar en la lista".

El futuro de Miranda y Rodri: "Juan Miranda y Rodri vienen empujando muy fuerte y han demostrado que tienen nivel para defender esta camiseta".

El futuro de Messi: "Tuve la suerte de estar con él, para mí el mejor. No sé si será así, pero son situaciones personales. Se ha especulado mucho sobre su futuro, me quedo con lo bueno de mi experiencia con él".

Rueda de prensa Presentación Ramón Planes Hora 13:00 horas Sede Benito Villamarín (Sevilla) TV Real Betis TV

Tras conocerse la noticia de su llegada la semana pasada, el Betis ha organizado un acto de presentación este martes 9 de mayo que comenzará a las 13 horas que se puede seguir en directo en Betis TV y en el que habrá también una rueda de prensa en la que el director deportivo esbozará las líneas de su nuevo proyecto.