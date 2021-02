Rueda de prensa de Marcelino: "Prefiero jugar a doble partido, una semifinal se decide en la vuelta"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club de Bilbao ofrece rueda de prensa de semifinales de la Copa ante el Levante

Marcelino García Toral ha analizado este miércoles en rueda de prensa cómo afronta el Athletic Club la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Levante y ha dejado claro que el resultado que consigan en San Mamés no será definitivo para estar en la final por segunda temporada consecutiva.

Jugar a doble partido: "En mi caso prefiero dos partidos, y sobre todo si es a uno y lo juegas fuera de casa. El formato de uno es atractivo, eso sí. La ida de la semifinal encauza, pero todo se decidirá en el segundo partido", dijo.

La importancia de no encajar: "Nunca firmaría un empate a cero. Firmo ganar. Si tuviera capacidad firmaría un resultado abultado, pero eso no es posible. Firmo que alcancemos nuestro mejor rendimiento porque el resultado, la mayor parte de los partidos, es producto del juego. Queremos ganar y afrontaremos con esa idea. Y ojalá seamos capaces de aguantar la portería a cero porque si ganas y no encajas tienes una doble ventaja. Pero nos medimos a un equipo que mete gol con facilidad y en los últimos 9 partidos no ha perdido. Nos enfrentamos a un muy buen equipo. Vamos a salir a ganar y a no especular. Tenemos que ser organizados y solventes, sin perder concentración. Debemos ser ambiciosos e ir a por el gol. Quizá haya que asumir algún riesgo, pero no vamos a estar pensando dejar la eliminatoria para los últimos minutos. Queremos ir a Valencia con un resultado positivo"

Seis semifinales consecutivas ganadas por el Athletic: "No sabría decir si el escudo pesa. Nosotros jugamos con la ilusión y motivación de pasar a una final y la ambición de entrar en la historia por jugar tres finales en una misma temporada. Pero su ilusión es entrar por vez primera en una final de Copa. Los dos equipos vamos a dar el resto por convertir ese sueño en realidad. No sabía el dato de las seis semifinales consecutivas ganadas y ojalá podamos ganar también".

La relación con Paco López: "Mantengo una buena relación y le he deseado siempre todo lo mejor. Pero es lógico que ahora queramos pasar nosotros. El Levante es un equipo muy atrevido. Paco tiene una idea de juego que lleva a cabo y está logrando unos números muy buenos con el Levante. Está haciendo las cosas muy bien después de coger al equipo en una situación difícil. Tiene una idea de juego atrevida y alegre, igual que nosotros, pero con una concepción defensiva diferente".

El estado de Muniain y Villalibre: "Dependemos del entrenamiento de esta tarde, pero las expectativas son muy favorables respecto a Villalibre y Muniain, que no estuvieron en el último partido. Del resto nos faltan Iñigo Vicente y Peru, que va mejor pero todavía no está disponible. El posible cansancio que tenga el equipo por tantos partidos es secundario. Todos los alicientes superan ese cansancio, que no lo vemos como un hándicap y sí como un reto para que la afición se sienta orgullosa de su equipo y nosotros de nuestro propio rendimiento".

El artículo sigue a continuación

El planteamiento: "Lo que supone pasar toda la eliminatoria reúne tantos alicientes que nos debemos fijar en nosotros más que en el rival. Mentiría si dijese que no prefería este sorteo que a cualquiera de los otros dos rivales. El Barça nos tumbó en dos semifinales con otros equipos y el Sevilla está en un gran momento. Pero el Levante también sabemos que lo está y de los últimos 21 partidos solo perdió dos. La forma de conseguir estar en esa final es lograr el máximo rendimiento. Si somos capaces de conseguir nuestro máximo rendimiento tendremos muchas opciones de estar en esa final".

El sistema: "Nosotros no jugamos con un 4-4-2 puro, jugamos con un 4-4 y luego en función de las características pueden ser 1+1 o 2 arriba. La diferencia entre sistemas depende de los perfiles de los futbolistas que tengamos en las bandas y en la identidad del segundo punta. Cada futbolista te da un perfil y no creo que sea determinante para la idea y para el estilo. Creemos en una forma de jugar y llegar al área rival con los máximos efectivos, pero no es definitivo".

Subir delanteros de la cantera: "Tenemos gente en la primera plantilla. Quedarnos con gente y jugar entre semana nos privaba de traer gente durante la semana a entrenar. No creo en la improvisación ni que los chicos aparezcan en el primer equipo de manera esporádica. El hacerles debutar no es importante. A mí sí me gustaría que x futbolistas, los máximos posibles, tengan progresión real en el primer equipo. Y eso pasa por hacerlo de manera coherente y no dar saltos que pueden tener como segunda circunstancia el confundir a los chicos. Lo principal es conocer a esos futbolistas, que entrenen con nosotros unos días y luego participar. También quiero ser coherente con los jugadores de la primera plantilla para que no consideren que soy injusto con ello".