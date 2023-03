Rueda de prensa de Luis de la Fuente tras hacer pública su primera convocatoria como seleccionador

El seleccionador no quiere entrar en polémicas pero le lanza un mensaje a Sergio Ramos

El nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, ha dado a conocer su primera convocatoria y en la rueda de prensa posterior, ha contestado a las preguntas sobre los próximos compromisos de la selección, las novedades de su lista y otros asuntos que afectan a la actualidad del equipo nacional.

El adiós de Sergio Ramos y la polémica que se ha generado, está sobre la mesa y por ello le han preguntado a De la Fuente. El seleccionador no ha querido entrar en los detalles de la despedida del sevillano a la selección. "España está más interesada en conocer a estos 26 jugadores. No teneos que seguir hablando de ello. Nunca he hablado del tema de la edad. Es incierto que limito a los convocados por tema de edad. Quien expone que se despide de la selección es Sergio Ramos"

Sobre su última conversación con el de Camas, ha dicho. "No fue una llamada, fue una videollamada. Le expuse mis puntos de vista y él los suyos. Sobre la carta, todos la habéis leído. La conversación es privada. No voy a hablar de gente que no está, pero si voy a dejar zanjado el tema. Desde aquí le transmito toda mi admiración. Era una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas. Hay un seleccionador nuevo y apuesto por unos jugadores. No puedo decir nada más"

Si que hablado de otros nombres propios. Sobre Balde ha dicho que "está en pleno desarrollo, le queda mucho por crecer. No estamos viendo algo cerca a lo que será el mejor Balde". Respecto a la vuelta de Nacho, ha destacado que "es un futbolista profesional, sabe como nos movemos, unas veces está y otras no. Como buen profesional que es entenderá esas esas circustancias que producen a lo largo de una carrera, ahora está en un gran momento y he considerado oportuno convocarle. Encaja perfectamente en lo que le vamos a pedir a los jugadores".

A Ceballos le conoce bien. "En Tokyo vivimos una situación desagradable. Se lesionó en el primer partido y no lo pudimos disfrutar, pero está de vuelta. Esas cosas pasan, pero le costó entender que esas cosas pasan. Me encanta convivir y trabajar de nuevo con él".

De David García ha dicho que "está haciendo una campaña fantástica y creo que merece esta oportunidad. Nos da un toque diferente a lo que nos ofrecen otros compañeros" y de Bryan Gil ha destacado que "es un extremo de los que quedan pocos".

Destaca en la convocatoria la vuelta de Aspas, un jugador al que muchos echaron en falta en el mundial. "Aspas es un gran futbolista para cualquier seleccionador y también para Luis Enrique seguramente. Está en un grandísimo momento, tiene diferentes registros. .Nos cubre muchas posibilidades".

Siempre es difícil confeccionar una lista por la gente que se queda fuera pero el seleccionador cree que "es una lista con la que me siento muy tranquilo. La seguridad que me da el talento y la calidad de este grupo. Intocables no va a haber nadie porque tenemos muchísima competencia. Vendrán los que creamos que están mejor. Claro que me cuesta dejar a gente fuera. En España tenemos la suerte de que podríamos hacer tres o cuatro selecciones muy competitivas".

En la portería, la novedad es la presencia de Kepa. "tiene más experiencia que los otros dos porteros, pero ovan a tener que ganarse el puesto porque son muy buenos los tres. Y Unai Simón sabe que contamos con él. Confiamos ciegamente en él".

España se va a enfrentar a Noruega y hay un nombre, el de Haaland, que está en boca de todos. "Ante Noruega trataremos de ser dominadores y llevar la iniciativa. Siendo fieles a nuestro estilo y nuestra idea. No vamos a descubrir a Haaland. Y no solo es Haaland. Tienen jugadores muy importantes. Todos conocemos a Haaland, que es el delantero de moda y ahora el más importante del fútbol mundial, pero me preocupan mis jugadores que son muy buenos".

Más allá de la convocatoria se le ha preguntado sobre el Caso Negreira. "Primero que se investigue y cuando se tengan que tomar las medidas que tengan que tomarse, que las tomen. Que se investigue, que es lo que está demandando la RFEF".