Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga 2021-2022

Después de avanzar a las semifinales de la Champions League, el Real Madrid vuelve a cambiar el chip y se mete en LaLiga. En la previa del partido frente al Sevilla, correspondiente a la jornada 32 del certamen español, Carlo Ancelotti brinda este sábado una rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo. Aquí te dejaremos las principales frases del entrenador del Real Madrid...

Sobre si es feliz ganando o ganando y jugando bien: "Me gustaría contestar con una pregunta. ¿Qué significa jugar bien? Para mí es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Hay opiniones para todos los gustos. El fútbol es atacar y defender. Nadie me va a cambiar esta idea. Para mí, el Atlético contra el City defendió muy bien, luego se puede discutir si adelante deberían estar mejor. Pero defendió muy bien".

El partido contra el Sevilla: "Necesitamos ganar y sumar porque la liga no está acabada. Todos están esperando que pinchemos. LaLiga está abierta. Cada partido es una trampa. El Sevilla lucha por estar entre los cuatro primeros".

El nivel de Militao: "No lo conocía. Me ha sorprendido su calidad. Está haciendo una campaña espectacular, pero tiene margen de mejoría en concentración. Su nivel físico es top, fuerte en el uno contra uno. Puede mejorar en situaciones defensivas. Confía demasiado en su físico".

Sobre el enfado de Kroos al ser sustituido: "Lo que ha pasado con Kroos no me ha molestado porque estaba enfadado con el entrenador, no con la persona. No tengo ningún problema con él. Es una persona de un nivel muy alto, no necesito hablar con él. Todo se acabó ahí".

Sobre Hazard: "Está bien. Le han quitado una placa que le molestaba. No podía seguir así. Necesita recuperarse, claro".

El cansancia del equipo: "Estamos bien y queremos jugar con intensidad porque es lo que necesita este tipo de partidos. Hemos tenido tiempo suficiente para recuperarnos".

Sobre Modric: "Va a terminar su carrera aquí. La idea de todos es esta. Es un jugador que no ha tenido lesiones importantes y que se cuida mucho. Lo podría comparar, por calidad, seriedad y por como entiende el fútbol, con Maldini. Son leyendas del fútbol".

Sobre Vinicius Tobias: "Es un fichaje reciente y lo está haciendo bien. Tiene mucha calidad, un lateral con energía que aprende muy rápido. La idea es contar con él para el futuro".