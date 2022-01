Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Real Madrid vs. Valencia de LaLiga 2021-2022

En la previa del partido frente al Valencia, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga, Carlo Ancelotti enfrentó este viernes a los micrófonos para analizar el pasado, el presente y el futuro del Real Madrid. Aquí te dejamos las principales frases del entrenador italiano...

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Elche, rival en octavos de la Copa: "No se puede estar tranquilo. Todo el mundo sabe que la Copa es importante para todos los equipos, que tienen ilusión. Va a ser un partido que tenemos que preparar bien. Complicado porque jugamos fuera de casa. Para mí no hay un sorteo bueno o un sorteo malo".

Valencia, el rival en LaLiga: "Tenemos que jugar contra un equipo que lo está haciendo bien, que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como antes del parón. Hemos recuperado jugadores que tenían molestias y estamos focalizados en ganar".

El nivel de Valverde: "Confío mucho en él. Tiene mucha calidad. No espero más de él. Lo está haciendo bien. Es verdad que últimamente no está jugando tanto, pero es parte de la competición que hay en el Madrid. Ahora han tenido más tiempo Casemiro, Modric y Kroos, pero estoy satisfecho con los que han aparecido menos".

Sobre Hazard: "Creo que en este momento lo que le falta es volver a jugar con la confianza que tenía antes. Está muy cerca de su mejor nivel y ojalá lo podamos ver pronto haciendo sus mejores partidos".

El artículo sigue a continuación

Si Bale estará en Arabia: "Todavía no lo sabemos. Ante el Valencia no estará. Carvajal sí que viaja a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. Creo que Jovic también. Hay que evaluar a Bale y a Mariano".

Sobre el mercado del Madrid: "Como he dicho, es un tema que no hemos hablado. Si hay jugadores que quieren salir, han de hablar con el club. Creo que todos están contentos y quieren luchar aquí en el Real Madrid".

Sobre el enfado de Ceballos: "Pasó lo que pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y de volver. Quería darle minutos a Ceballos, como le he explicado, creo que no era el partido más indicado. Era un campo donde podía tener problemas. Él ha mantenido las ganas de jugar y cuando pensamos de meterlo esperé un poco más. Vi que se enfadó y le dije que igual tenía razón. Entiendo que he esperado demasiado para meterte. Se enfadó un poco, pero todo está bien. Sabe que tengo mucha confianza en él".