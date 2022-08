Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Celta vs. Real Madrid de LaLiga 2022-2023

El entrenador del Real Madrid habló sobre la posible salida del brasileño y aseguró que respetará su decisión.

El Real Madrid disputa este sábado el juego frente al Celta de Vigo. Sin embargo, en la previa del choque en tierras gallegas, todas las miradas apuntan a la posible salida de Casemiro rumbo al Manchester United. Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, se refirió a la transferencia del brasileño.

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Sobre el futuro de Casemiro: "He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es. Hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad de salir es clara".

Las negociaciones: "Hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad es la de salir y, si lo hace, tenemos recurso para reemplazarlo".

¿Un reemplazo para Casemiro? “Si Casemiro sale, tenemos seis medios. Suficiente para toda la temporada. Estos seis son muy, muy, muy buenos”.

El sentimiento de la plantilla: “Los jugadores respetan la decisión de Casemiro. Él tiene la voluntad de querer un nuevo desafío. No estamos enfadados, lo entendemos”.

Los planes del Real Madrid: “Los planes del Real Madrid no cambian, son luchar y competir, lo haremos bien con Casemiro y sin Casemiro. Todos reconocemos el cariño y la importancia del jugador y la persona”.

El reemplazante ideal: “Hay recambios para Casemiro. Tchouaméni, Kroos, Camavinga… No hay nadie con las características de Casemiro, pero no hace falta tener sus características para jugar ahí. Pirlo jugó ahí conmigo. Es más parecido Tchouaméni que Kroos, pero pueden jugar ahí”.

¿Intentó convencerlo? “No he intentado convencer a Casemiro. Nos ha ayudado mucho, he hablado mucho. No hay manera de volver a atrás escuchando su deseo. Si todo sale bien, tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos”.

Sobre Tchouaméni: “No le voy a decir a Tchouaméni que tiene que jugar como Casemiro. Es joven y está listo para jugar en el Real Madrid”.