Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, previa al Cádiz vs. Real Madrid de LaLiga 2021-2022

Con la mente pensando en la final de la Champions League, el Real Madrid cumple también con sus compromisos en LaLiga. En la previa del partido frente al Cádiz, correspondiente a la jornada 37 del certamen español, Carlo Ancelotti brindó este sábado una rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo. Aquí te dejaremos las principales frases del entrenador del Real Madrid...

El futuro de Hazard: "No hemos hablado del tema. Su plan es bastante claro: se queda y lo hace con mucha motivación porque no lo ha pasado bien en los últimos años y tiene ganas de mostrar su calidad".

Las sorpresas y las decepciones de la plantilla: "No me ha decepcionado ninguno, me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga... No me ha sorprendido Vinicius porque tiene este talento, lo había demostrado, ahora ha estado más fino en la finalización. Diría Rodrygo, Camavinga y Valverde".

La renovación de Marcelo: "No hemos hablado todavía de lo que va a hacer la próxima temporada. Tenemos la final, un reto muy importante, y después hablaremos de todo, también de la situación de Marcelo".

Sobre Salah: "Él ha dicho que en su posición es el mejor del mundo y creo que tiene razón. Estoy de acuerdo con él. En su posición, sí, es el mejor del mundo".

El vestuario merengue: "Creo que es un vestuario de un nivel muy alto. Profesional, primero, no hay personas arrogantes. Todos son muy humildes y muy respetuosos. Es un vestuario que tiene mucha calidad de carácter. No ha sido fácil encontrar vestuarios así en mi carrera".