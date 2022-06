Rueda de prensa de Banguero y Mejía con Atlético Nacional: qué dijeron sobre la final ante Tolima

Los experimentados jugadores hablaron sobre la final ante el Pijao que iniciará en cuatro días.

Cuenta regresiva para que Atlético Nacional y Deportes Tolima disputen los primeros 45 minutos de la gran final de la Liga BetPlay en el Atanasio Girardot, un enfrentamiento que será especial por lo que pasó 4 años atrás, cuando el Pijao dio el gran golpe en Medellín.

El cuadro Verdolaga trabajó este sábado en la mañana en su sede de Guarne para empezar a preparar el trascendental juego, donde la exigencia será máxima por la obligación de título que tienen los antioqueños, pese a que Tolima aparece levemente como favorito.

Tras el trabajo en cancha, donde no estuvieron Dorlan Pabón, Juan David Cabal ni Yerson Candelo, quienes realizaron trabajos físicos diferenciados en el Centro de Alto Rendimiento, pero que sí contó con las presencias de Felipe Aguilar y Álvaro Angulo, dos de los jugadores más experimentados del plantel atendieron a los medios de comunicación.

Danovis Banguero, ex Tolima y Alexánder Mejía, entregaron sus puntos de vista sobre lo que viene por delante para Nacional en la final, sus expectativas y cómo creen que deberán afrontar la serie de 180 minutos para alcanzar el objetivo de ser campeones.

Conferencia de prensa de Danovis Banguero y Alexánder Mejía con Atlético Nacional

Declaraciones de Danovis Banguero

"La mirada está puesta en todos. Voy a darlo todo para volver a ser campeón".

"Si vemos la nómina de ellos, también hay jugadores jóvenes que no han estado en finales. Arrancamos de local y ellos tienen que sentir la presión".

"Si nosotros somos fuertes en la parte ofensiva, ellos se van a tener que preocupar en defensa y tal vez no hacer las transiciones rápidas".

"Son 180 minutos y tenemos jugadores de recorrido que saben cómo administrar los partidos. Tenemos que ser efectivos, lo venimos siendo y colectivos en lo defensivo".

"No lo van escuchar, pero no sé si han notado que hemos hablado mucho, todo eso fortalece al equipo. No podemos desentonar, ni ser inferiores al reto".

"Estamos tratando de jugar cuando se puede, porque el rival también trabaja. Cuando no se pueda jugar, vamos a competir. Habíamos más de seis jugadores con virosis en Bogotá, yo no podía respirar. Esto también es de aprender por algo que se escapaba de las manos".

"Vamos a tratar de ganar la final como toque, sea jugando bonito o no. Estamos disfrutando de una final".

Danovis Banguero: “Trabajamos y practicamos la larga y media distancia en los entrenamientos, somos conscientes de que eso puede cambiar un partido”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 18, 2022

Declaraciones de Alexánder Mejía

"Estamos cerca del objetivo. En las finales la inteligencia es fundamental y Nacional está acostumbrado a éstas instancias".

"Saber identificar el momento de presionar, de jugar, de incomodarlos. Con Tolima no hay nada personal, queremos ser campeones y ganar una nueva estrella".

"Utilizar variantes porque ellos arman un bloque bajo que se hace fuerte. Hay que nivelarles la parte física".

"Estamos felices por volver a una final. Nacional llevaba cuatro años sin gozar esto y vamos a aprovechar la oportunidad. Que nosotros desde la cancha podamos retribuir lo que van a dar ellos (hinchas) desde la tribuna".

"Ellos suelen a cerrar a sus extremos. Hacen trabajo por banda, pero suelen acumular jugadores en el medio".

"Nosotros terminamos bien físicamente porque la repatriación de espacios ha sido buena a la hora de presionar. En la zona de volantes hay muy buena marca con Gómez y Duque más las alternativas. Hemos sido soporte en defensa y ataque"

"Esta semana será importante para terminar de recuperar jugadores. Las molestias (físicas) son normales por los partidos y viajes, pero creo yo que salvo Nelson, todos vamos a estar aptos para jugar".

"No creo que el hincha de Nacional esté pensando en perder. Ganamos títulos por fuera, a Santa Fe en El Campín. Hemos hecho partidos importantes por fuera en Liberadores y Sudamericana. El hinchada debe transmitirnos esa fuerza. Queremos ganar la final".

"Muchas veces las finales se ganan así no se jueguen bien. Se puede ganar con un gol, poniéndose el overol y al otro día, ¿quién te va a decir: "No jugaste bien"? Queremos darle la posibilidad a Gio Moreno de retirarse ganando un título".

"Han sido positivas las experiencias en Nacional, estoy feliz. No he tenido tanta continuidad pero lo he vivido como si estuviera adentro, ayudando a los compañeros. Un grupo que se ha hecho fuerte a la hora de estos momentos después de un inicio difícil".

"Chaverra, de Bucaramanga, también quemaba tiempo y nadie dijo nada. Pero estamos en la final y ya está, es lo único que importa".

"Tolima, creo yo, debe dosificar por el doble compromiso de Liga y Copa. Tienen una nómina para hacer recambios y esperemos que nos sigan representado bien en el torneo internacional".