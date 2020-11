Simeone "¿El positivo de Luis Suárez? Estamos expuestos como toda la sociedad"

El entrenador argentino analizó cómo afronta su equipo la visita del Barcelona e hizo ver que Costa sería el sustituto de Luis Suárez en el once.

Diego Simeone compareció en rueda de prensa para analizar cómo llega el al importante duelo ante el de este sábado a las 21 horas en el Wanda Metropolitano y valoró la baja de Luis Suárez tras dar positivo en coronavirus.

"Somos parte de la sociedad y estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar y habrá que salir con otros jugadores y esperar a que tanto Suárez como Lucas (Torreira) se recuperen lo antes posible", comentó el técnico.

Las virtudes del Barça: "Lo mejor del Barça es que tiene gol. No afectará nada para el partido de mañana lo que se hable fuera... dentro del vestuario no afecta. Nos enfrentamos a un rival con jerarquía, a un plantel q se está renovado con gente joven con un nivel fenomenal. Será duro, complejo... Tienen una velocidad importante a la hora de recuperar la pelota y un orden... es el rasgo del Barcelona".

Cómo ha cambiado con Koeman: "El rasgo es el mismo, luego tendrá matices según el entrenador. Está tratando de transmitir lo que el equipo muestra en el campo. Velocidad a partir de la recuperación, orden para trabajar la salida… Los entrenadores tratan de seguir incorporando cosas, pero el rasgo del Barcelona lo dan muchos futbolistas que llevan años en el club, sobre todo la columna vertebral, Piqué, Busquets, Messi…”.

El buen momento de Koke: "Es un jugador importantísimo, lo he dicho innumerables veces, por su táctica, por entender primero las necesidades del equipo. Ha crecido mucho tras la cuarentena. Ha venido muy bien, con un paso más dinámico, y eso se reproduce en su equipo y la consecuencia le lleva a la selección a ese nivel. Koke, en algún momento no tan positivo futbolísticamente, es importantísimo tácticamente, eso le sostiene cuando no está bien el juego. Hoy que le acompaña todo, puede desarrollar todo".

Carrasco: “Como muchos otros chicos, está a buen nivel, Ha estado dos o tres semanas fuera, ya está con el grupo toda la semana. Muestra que está para jugar también. Hay una buena competencia. Puede jugar Saúl, él…”.

Diego Costa podría ser titular en lugar de Suárez: "Tiene oportunidad de volver frente al Barça, está bien, para jugar y tenido en cuenta para poder arrancar".

Las críticas a Griezmann en Barcelona: "Tengo gran afecto personal con Griezman... no soy quién para opinar sobre sus asuntos con el Barcelona".

El crecimiento de Joao Felix: "Estamos hablando de Joao Félix, y será Joao Félix, todo o que haga irá encaminado a su propio nombre. Crece diariamente, nos ilusiona y entusiasma".