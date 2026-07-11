Rudi García: «Cometimos errores contra España... y el árbitro nos privó de un penalti»

Rudi García, seleccionador de Bélgica, admitió su decepción tras perder contra España y reconoció que no se pueden cometer errores ante un rival de esa talla.

Según «Marca», el técnico se mostró serio, orgulloso del juego de su equipo y criticó al árbitro por no pitar un penalti de Rodri cuando el partido estaba empatado.

Les he dicho a los jugadores que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho, ya que nos hemos enfrentado a España cara a cara. La suerte influyó y echamos de menos al capitán y a Thibaut Courtois, lo cual es mala suerte. Además, el árbitro no revisó la mano con el VAR, una falta que nos perjudicó; y frente a España no se pueden cometer errores, y nosotros cometimos varios».

Sobre su futuro al frente de Bélgica, añadió: «No es el momento de hablar de ello; ahora solo importa el presente». Me siento muy decepcionado por los jugadores que no volverán a la selección. España fue superior en la primera parte, pero empatamos; luego les presionamos, les creamos dudas y hasta pudimos adelantarnos».

Sobre la trayectoria, añadió: «Analizaremos el balance tras el Mundial, pero ahora no es el momento. Estamos decepcionados porque creíamos en nuestra capacidad para eliminar a España; lo dimos todo, pero no bastó».

Para cerrar, habló de la lesión de Thibaut Courtois: «Esto forma parte del deporte de alto nivel y debemos estar a la altura de las circunstancias. Courtois estaba excelente, incluso en los balones largos, pero no queríamos arriesgar a que empeorara su lesión, así que decidí sustituirlo. Hablé con él y no me dijo nada más; lamentablemente no pudo terminar el partido por una lesión muscular».

Concluyó: «Courtois es uno de los mejores porteros, pero no estaba al 100 % y las lesiones musculares pueden acumularse. Si un jugador entrena menos por tantas lesiones, eso se convierte en un problema. Con él somos más fuertes, y no tengo nada más que añadir».