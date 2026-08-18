Rudi García advierte a Van Bommel sobre un hombre en Bélgica: «Si yo siguiera siendo seleccionador, entonces...»

Rudi Garcia ha repasado en una entrevista con Le Soir el Mundial con Bélgica en Estados Unidos, México y Canadá. El ya destituido entrenador no tiene una sola buena palabra para el cuerpo médico del equipo.

Bélgica tuvo un inicio dramático en el Mundial con dos empates ante Egipto (0-0) e Irán (1-1), respectivamente. En el último partido de la fase de grupos, venció por 5-1 a Nueva Zelanda.

Gracias a ello, Bélgica logró acabar como líder de grupo. En dieciseisavos de final se enfrentó a Senegal, a la que derrotó por 3-2 en la prórroga. En octavos de final, los belgas vencieron a Estados Unidos por 4-1.

Garcia acabó encontrando su waterloo con el país en los cuartos de final. La posterior campeona del mundo, España, fue demasiado fuerte y se impuso por 2-1. Tras el Mundial, Garcia fue destituido y sustituido por Mark van Bommel.

«Fue una aventura maravillosa. Un gran éxito. Sigue siendo un gran logro que hayamos alcanzado los cuartos de final. Fuimos los únicos en marcarle a España», arranca el francés.

Aun así, no estaba contento con todo el mundo en la selección belga. En especial, el cuerpo médico no le convenció. «Pusimos en juego el Mundial porque las lesiones no se trataron bien».

Garcia se refiere con ello a la situación en torno a Jérémy Doku. El atacante sufría una infección respiratoria, por la que tuvo que acudir a urgencias. Garcia ya quería un examen médico días antes, pero el médico se lo desaconsejó y le dio antibióticos que no ayudaron.

«Seis días después estaba en urgencias. Jugamos todo un Mundial sin él… Si hubiera seguido siendo seleccionador, el cuerpo médico tendría que haber mejorado».