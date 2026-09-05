Se jugaba el minuto 80 en Ámsterdam, los visitantes de Eindhoven ganaban 2-1, cuando Ruben van Bommel arrolló con dureza a su rival Aaron Bouwman en un duelo aéreo.

La acción recordó a primera vista al infame placaje de Toni Schumacher sobre Patrick Battiston en la semifinal del Mundial de 1982. Mientras Bouwman, del Ajax, saltaba para disputar un cabezazo normal, van Bommel, con gran ímpetu, aparentemente fue solo al cuerpo del rival y le golpeó con violencia, por delante con la cadera, en la cabeza y la parte superior del cuerpo.

De inmediato se produjo una tangana. Varios jugadores del Ajax se lanzaron, furiosos, contra van Bommel, que a su vez fue defendido por sus compañeros del PSV. Uno de los primeros en acudir junto a Bouwman, que se retorcía en el suelo, fue el portero alemán del Ámsterdam Marc-Andre ter Stegen, que pidió con gestos enérgicos asistencia médica para el defensa de 19 años.

El árbitro muestra amarilla y provoca incredulidad y protestas

Para la que probablemente fue la gran sorpresa de la mayoría de los observadores, el árbitro Sander van der Eijk mostró tarjeta amarilla. No hubo una posible corrección por parte del asistente de vídeo.

"Para mí, esto no es otra cosa que roja", dijo Davy Klaasen, del Ajax, sobre la falta a su compañero de equipo, que no pudo seguir jugando tras la acción de van Bommel y fue sustituido por el ex del Schalke Thilo Kehrer.

Al parecer, esa era también la opinión de Raymond van Meenen, director del arbitraje de la federación neerlandesa de fútbol. Al menos eso informó el periodista Hugo Borst en calidad de experto para la cadena que retransmitía el partido, ESPN NL.

"Ya he hablado con el jefe de los árbitros, Raymond van Meenen. No intentará maquillar esto", dijo Borst. "Está de acuerdo en que esto era tarjeta roja para Ruben van Bommel y una decisión errónea".

El PSV sigue invicto y en buena línea; el Ajax encaja su primera derrota

Con van Bommel aún sobre el campo, el PSV logró por medio de Esmir Bajraktarevic, ya en el tiempo añadido, el gol que puso el 3-1 definitivo. Con ello, el equipo de Eindhoven escaló al menos de forma provisional al liderato con 13 puntos en cinco partidos. Para el Ajax fue la primera derrota de la temporada.

Además de ter Stegen, en el once inicial del Ámsterdam también estuvo el ex del Dortmund Julian Brandt. Para el Eindhoven marcaron en la primera mitad Ricardo Pepi, ex del Augsburgo, y Lutsharel Geertruida, ex del RB Leipzig. Tolu Arokodare firmó para los locales el empate momentáneo 1-1.