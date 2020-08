Rubén Sosa elogió el carácter de Arturo Vidal: "Creo que tiene sangre uruguaya"

El histórico seleccionado charrúa confesó su admiración por el chileno y aseguró que sería titular en la Celeste.

Rubén Sosa, ganador de dos Copas Américas y figura en el Mundial de 1990 con la Selección de , confesó su admiración por Arturo Vidal. De hecho, el "Principito, sostuvo que si el hombre de La Roja hubiese nacido en suelo charrúa, tendría las características necesarias para defender a la Celeste.

"Creo que tiene sangre uruguaya, no sé si nació con sangre charrúa. Es un tipo que vive el fútbol a lo máximo, lo he visto y me encanta como es él, de carácter, de persona", explicó el exjugador de Nacional e en diálogo con RedGol.

En la misma línea, el exfutbolista elogió al volante del al señalar que a la hora de saltar al campo de juego no se guarda nada. "De repente, el árbitro cobra, termina el partido y él sigue corriendo, te mira y no quiere perder a nada", analizó.

Más equipos

De Jong lamenta la ausencia de Vidal frente al Napoli

El artículo sigue a continuación

Y agregó: "Eso es lindo, el uruguayo también es parecido a él, no quiere perder. Para él, no está jugar para perder y está alimentado al fútbol chileno. Es bueno contar con un capitán o un jugador como Vidal porque entusiasma. No es solo jugar y divertirse porque también tenés que poseer carácter. Y eso es algo muy bueno".

Finalmente, y ante la pregunta respecto a si el formado en tendría un lugar en el seleccionado, el exdelantero indicó: "Jugaría sí o sí. Sería titular. Es lo que jugamos, en el caso nuestro, en la época nuestra con el ‘rasca rasca', que te tranque con la cabeza, en un equipo tenés que tener un jugador como él", cerró.