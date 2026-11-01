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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Rúben Neves hace historia con el Al-Hilal con una nueva cifra

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
Rúben Neves
Arabia Saudita
Portugal

La estrella portuguesa hace historia

El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal, se situó en un lugar histórico con el "líder de Asia", tras su participación en la noche de la victoria sobre el Al-Fateh, por un resultado de (2-0), dentro de la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

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Neves participó en el encuentro y logró sacudir las redes en el minuto 91 desde un penalti que ejecutó de forma espectacular, para elevar su cuenta a 9 goles esta temporada en las distintas competiciones.

La cifra llamativa que alcanzó Neves con el Al-Hilal reside en su llegada a los 100 partidos en la Roshn Saudi League, además de conseguir la contribución goleadora número 50.

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El profesional portugués (29 años) marcó 20 goles y repartió 30 asistencias, a lo largo de 100 partidos en la Roshn Saudi League.

Cabe destacar que Neves disputó esta temporada 14 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 9 goles y dio 4 asistencias.

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