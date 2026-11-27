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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, tuvo que pedir disculpas tras el tenso final de la victoria de su equipo en Grecia en la Europa League. El técnico portugués abordó la polémica provocada por el extremo Diego Moreira, cuya actitud desafiante empañó una brillante remontada del conjunto rossonero.

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Amorim aborda la polémica conducta de Moreira

Amorim tuvo que ejercer de mediador tras la victoria del Milan por 4-2 ante Olympiacos el jueves por la noche. El partido acabó en medio de una gran tensión después de que Moreira, autor del último gol que aseguró el triunfo, celebrara el tanto de una forma que ofendió profundamente a la afición local y al cuerpo técnico del equipo griego. El extremo permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando fijamente a la grada en un gesto interpretado como una provocación deliberada.

La actitud del joven extremo desencadenó de inmediato un enfrentamiento sobre el césped: los jugadores de Olympiacos Jota Silva y Saliakas se acercaron rápidamente para recriminarle su gesto. El ambiente en el estadio Karaiskakis se enrareció en los últimos instantes, ya que el equipo local consideró una falta de respeto la celebración tras el cuarto gol. «No volverá a pasar. Moreira es un joven que juega, pero tiene que madurar. Sabemos que no nos gustaría que hicieran eso a nuestros aficionados. Es mi responsabilidad, pero no lo hizo con mala intención. Pido disculpas, pero no lo hizo con mala intención», declaró Amorim, según TuttoMercatoWeb.

Hutchinson marca la diferencia

Más allá de la polémica, Omari Hutchinson fue el jugador más destacado del partido y justificó la confianza que el club depositó en él durante el mercado de fichajes de verano. Amorim rechazó la idea de que él fuera el único responsable de su incorporación e insistió en que los fichajes del Milan son fruto de un trabajo colectivo. El exjugador del Ipswich Town cambió la dinámica del encuentro al salir desde el banquillo en la segunda parte e impulsó a su equipo hacia el 4-2.

«Cuando hacemos algo en el club, todos estamos de acuerdo. Si alguien no está convencido de un jugador, buscamos otra opción. Cuando alguien llega es porque todos creen en él. Necesitábamos un jugador con esas características. A veces se ve el talento. Tuvo una temporada difícil en el Nottingham, pero lo hizo bien en el Ipswich. Es muy bueno jugando en espacios reducidos. Tiene potencial para hacer más, especialmente con la camiseta. Puede hacer esas conducciones con el balón más a menudo», explicó el entrenador.

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Cambios tácticos y preocupación por las lesiones

El partido dio un vuelco gracias a varias decisiones tácticas clave , aunque Amorim restó importancia a su papel en la remontada. La salida de Goncalo Ramos sorprendió a los aficionados desplazados, pero el entrenador aclaró que el cambio fue obligado y no una decisión táctica. Eso abrió la puerta a un planteamiento más agresivo que terminó por superar a la defensa del equipo griego en una segunda parte frenética.

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«Yo no cambié el partido. Ramos salió porque tenía dolor. El cambio fue normal. En la segunda parte, Olympiacos fue muy agresivo y sabíamos que podíamos hacerlo, pero en la segunda parte perderían dificultad. Tenemos que entender mejor el partido. Todo influyó en el cambio del encuentro. Hutchinson cambió el partido más que yo. Lo que cambió el partido fue el primer gol. El 4-2 es un gran resultado. Creo que los jugadores, el cuerpo técnico... creyeron en la victoria. Estoy agradecido a todos. Hoy demostramos que podemos hacer más, que necesitamos a todos, pero que el espíritu está ahí», explicó Amorim.

El regreso de Tomori refuerza la defensa

El regreso de Fikayo Tomori fue otro de los asuntos destacados para el entrenador del Milan. Recuperado de una lesión reciente, el defensa inglés aportó una serenidad y una velocidad que habían faltado en fases anteriores del partido. Amorim reconoció que su opinión sobre el exjugador del Chelsea ha cambiado considerablemente desde el comienzo de la presente temporada.

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«Creo que podemos considerar titulares a todos. Hoy tiene velocidad, y eso hoy es importante. Además, tiene experiencia. Cuando entra al campo, hace su trabajo. No importa la edad que tenga, puede mejorar mucho y adaptarse como central. He cambiado de opinión respecto al inicio de la temporada y estoy agradecido por ello», concluyó Amorim.