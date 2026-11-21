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El entrenador del Milan, Ruben Amorim, ha evitado pronunciarse con claridad sobre el futuro del joven talento Francesco Camarda ante la proximidad del mercado de fichajes de enero. En medio de las informaciones sobre un posible intercambio con el Cagliari, el técnico del Milan ha pedido al delantero que se centre en su rendimiento actual en San Siro.

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El Cagliari quiere cedido al joven talento del Milan

La búsqueda de minutos habituales con el primer equipo podría llevar a Camarda a cambiar San Siro por Cerdeña este enero, con el Cagliari preparando una ofensiva invernal por la promesa del Milan. Pese a regresar de una fructífera etapa en el Lecce con enormes expectativas, el jugador de 18 años apenas ha tenido oportunidades y ha quedado por detrás del fichaje récord Goncalo Ramos y de Alphadjo Cisse, una de las revelaciones, en el orden de preferencias para el ataque. Limitado a solo 119 minutos de juego en toda la temporada, de los cuales apenas 36 han sido en la Serie A, el prometedor delantero adolescente necesita minutos con urgencia. El Cagliari quiere ofrecerle una salida hacia el Unipol Domus para dar impulso a su ataque en la segunda mitad de la campaña.

Para cerrar el traspaso, el club sardo propone una operación estructurada con opción de compra y, fundamentalmente, una cláusula de recompra para que el Milan mantenga el control a largo plazo sobre su valioso jugador. Sin embargo, las negociaciones podrían dar un giro de gran calado con la posible inclusión de Paul Mendy, la prometedora figura del Cagliari de 19 años. Mientras el Milan busca refuerzos para su ataque en el mercado de invierno, el perfil dinámico de Mendy encaja a la perfección con su estrategia de fichajes, y su inclusión podría ser la pieza decisiva para facilitar la salida de Camarda.

Amorim responde a las especulaciones sobre Camarda

Amorim se ha apresurado a rebajar las crecientes especulaciones sobre un traspaso de Camarda. En su última rueda de prensa, el técnico portugués descartó que haya motivos para tomar una decisión inmediata sobre el futuro del delantero. En cambio, insistió en que la prometedora figura del Milan debe seguir trabajando, ignorar los titulares y centrarse exclusivamente en sus tareas diarias sobre el terreno de juego.

«No sé qué pasará en enero», admitió Amorim, según cita La Gazzetta dello Sport. «Tiene que centrarse en estos partidos. En el fútbol todo puede cambiar en una semana, y más aún de aquí a enero. Así que lo importante es el próximo entrenamiento, el próximo partido: puede pasar cualquier cosa».

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La convocatoria con Italia anima al joven

Amorim también ha revelado una notable mejoría en el estado de ánimo de Camarda tras la reciente participación del delantero con la selección italiana. Ante los medios, el entrenador señaló una conversación entre bastidores con Silvio Baldini, seleccionador de Italia sub-21, como el principal motivo del cambio positivo en el ánimo del joven.

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«Estoy muy contento de cómo ha vuelto, quizá porque ha cambiado de ambiente. Me han dicho que Baldini habló con él. No sé qué le dijo al chico, pero volvió más contento. Así que estoy muy satisfecho con esa charla con Baldini y muy feliz por Camarda», reveló.

Dificultades en el último tercio

Más allá del futuro individual de Camarda, Amorim centró su atención en los problemas colectivos que afectan al ataque del Milan, concretamente en el estado de forma de Ramos. Al exdelantero del Benfica le está costando marcar con regularidad, pero su entrenador insiste en que la culpa no recae únicamente en el jugador. Amorim señaló la falta de balones como la principal causa de la reciente sequía goleadora del internacional portugués.

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«Creo que sus dificultades son las mismas que las del equipo. Me explico: no estamos llegando al último tercio. Somos uno de los peores equipos a la hora de entrar en el último tercio y mantenernos allí. Por eso no tiramos mucho a puerta. No quiero un equipo que dispare mucho desde fuera del área, porque la mayoría de las veces no se marca desde fuera. Pero no estamos ayudando a Ramos. No estamos ayudando a Cisse».