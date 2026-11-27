Compartir Sigue a GOAL en Google

Ruben Amorim ha pedido a su equipo que preste más atención a los «pequeños detalles» pese a remontar y vencer 4-2 al Olympiacos en la Europa League. El técnico del Milan vio cómo sus jugadores dieron la vuelta al partido en Atenas, pero le preocupan los fallos defensivos que permitieron al conjunto griego adelantarse pronto.

Anuncios

Amorim exige concentración pese a la victoria en Atenas

El Milan reaccionó con fuerza en la segunda parte para remontar una desventaja de dos goles y lograr una victoria vital a domicilio ante el Olympiacos el jueves por la noche. Aunque el resultado supone un impulso importante para sus aspiraciones europeas, Amorim rebajó enseguida la euforia al señalar los errores recurrentes que perjudicaron a su equipo al inicio del encuentro. El técnico portugués admitió que la victoria marca un punto de inflexión en la campaña continental del club, pero insistió en que no se pueden pasar por alto los fallos defensivos.

«Es una victoria que sin duda cambia nuestro futuro», explicó Amorim en su análisis posterior al partido en Sky Sport Italia. «Ganar este partido supone una gran diferencia respecto a salir de él sin puntos. Lo hicimos bien en la segunda parte, pero volvimos a cometer muchos errores y debemos analizarlos. Este partido nos dio mucha información. Nos mostró en qué tenemos que mejorar, pero también el espíritu que tenemos en este momento».

La presión de las expectativas

El entrenador del Milan profundizó en las exigencias psicológicas de dirigir a un club de semejante entidad y señaló que el desgaste mental a menudo supera al cansancio físico de un calendario cargado. Con los partidos sucediéndose a gran velocidad, mantener un alto nivel de rendimiento se está convirtiendo en una prueba de carácter para su plantilla mientras compite en varios torneos a la vez.

«Creo que el mayor problema es la concentración en los pequeños detalles», continuó Amorim. «Debemos mejorar al gestionar cada jugada a balón parado, en la forma de defender la portería, en las posiciones que debemos ocupar y en las jugadas que debemos hacer. Desde el punto de vista técnico hay días buenos y otros menos buenos, pero para mí la concentración es lo más importante. A veces jugar cada tres días es difícil desde el punto de vista físico, pero puede ser aún más difícil convivir con la presión de tener que ganar siempre. También debemos mejorar en eso».

Anuncios Anuncios

La remontada refuerza la confianza

El dramatismo de la victoria en El Pireo contrastó claramente con el reciente partido del Milan ante el Benfica. Amorim señaló que, aunque por momentos el equipo jugó posiblemente mejor contra el conjunto portugués, la eficacia mostrada ante el Olympiacos fue lo que faltó entonces para que por fin diera fruto su trabajo.

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

«Es una sensación preciosa. Si miras con atención el partido contra el Benfica, tuvimos nuestras oportunidades y a veces basta un gol para cambiar un partido», concluyó Amorim. «Creo que contra el Benfica estuvimos más cerca del gol que hoy. Hoy encajamos un gol al contraataque y eso cambió el partido. Es como en la vida: a veces hay que ver para creer. Necesitamos ver a nuestro equipo jugar bien para creer en el camino que estamos siguiendo. Cuando vemos que somos capaces de remontar dos goles de desventaja y marcar cuatro, también crece la confianza del equipo».

El Milan ya piensa en un Cagliari en apuros

El Milan por fin ha puesto fin a su prolongada mala racha en Grecia con una victoria a domicilio significativa, después de haber encadenado allí cuatro empates y dos derrotas, entre ellas un doloroso 3-1 ante el Olympiacos en diciembre de 2018. El triunfo da al equipo un impulso vital antes de volver a centrarse en la Serie A. Su próximo compromiso será el lunes, cuando visite a un Cagliari en apuros que llega con la confianza por los suelos tras sufrir seis derrotas en sus últimos siete partidos.