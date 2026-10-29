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Ruben Amorim ha hecho una valoración sincera de la primera derrota liguera de la temporada del AC Milan y ha señalado una grave falta de energía como desencadenante del 4-2 ante el Bolonia. El entrenador del conjunto milanista vio cómo su equipo se venía abajo en San Siro pese a adelantarse pronto en el marcador, lo que dejó frustrada a la afición local de cara al próximo derbi de Milán.

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El cansancio provoca el derrumbe en San Siro

El Milan sufrió el lunes por la noche su primer gran revés de la temporada en las competiciones nacionales cuando el Bolonia se llevó una sorprendente victoria de San Siro. Pese al doblete de Alphadjo Cisse, el Milan cayó ante un hat-trick de Samuel Mbangula y un costoso gol en propia puerta de Davide Bartesaghi. El pitido final fue recibido con una sonora pitada de la afición local, atónita ante la fragilidad defensiva y la falta de cohesión que mostró el equipo de Amorim en la segunda mitad.

«Hemos jugado algunos partidos en los que hemos sido irregulares a lo largo de los 90 minutos por diversos factores. Hoy, desde el primer minuto, he notado falta de energía y de claridad en nuestra forma de manejar el balón. Incluso cuando íbamos por delante, tenía la sensación de que el equipo no era el mismo. Esa es la sensación que he tenido hoy: he percibido que estábamos un poco cansados. Cuando digo cansados, me refiero a que no pensamos de la misma manera ni jugamos de la misma manera. Lo he notado desde el primer minuto», explicó Amorim, según recoge Sky Sport Italia.

Dos minutos de auténtica locura futbolística

Amorim no se anduvo con rodeos en su análisis posterior al partido y admitió que dos minutos catastróficos desbarataron por completo los planes de su equipo y dieron la vuelta al encuentro. El técnico portugués reconoció que el partido se les escapó de las manos antes incluso de que sus jugadores pudieran asimilar el cambio de dinámica: la ventaja que tanto les había costado conseguir se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

«En la segunda parte encajamos dos goles muy rápido, así que ni siquiera tuvimos tiempo de adaptarnos al empate. En dos minutos pasamos de ir ganando a ir perdiendo. Tuvimos una gran ocasión con Camarda para darle la vuelta a la situación y empatar el partido, pero en ningún momento sentí que el equipo estuviera cómodo, ni siquiera en la primera parte», añadió Amorim.

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Sin excusas pese al bajón físico

Aunque el entrenador portugués destacó la elevada carga de trabajo de su plantilla, dejó claro que las lesiones no debían servir para justificar por completo la actuación. Admitió que estaban apareciendo errores técnicos en el juego de su equipo, pero los atribuyó al agotamiento de unos jugadores que han disputado muchos partidos en muy poco tiempo.

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«No son una justificación, he hablado de falta de energía», declaró Amorim a DAZN. «Algunos errores no fueron técnicos, sino que se produjeron precisamente por el cansancio. Es difícil cumplir en dos meses con todas las exigencias de un entrenador. La regularidad durante los 90 minutos marca la diferencia y todavía no la estamos viendo».

La atención se centra en el derbi de Milán

Pese al revés ante el Bolonia, Amorim confía en que su equipo encuentre la energía necesaria para competir contra su rival local. La presión por conseguir un resultado es grande después de que la afición de San Siro expresara claramente su frustración tras el 4-2. Para Amorim, la exigencia del club obliga a reaccionar de inmediato, independientemente del desgaste físico acumulado en lo que va de temporada.

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«Intentaremos estar preparados para el Inter y encontrar la energía que necesitamos. Estoy convencido de que este equipo puede mejorar; podemos ganar o perder, pero tenemos que conseguir el resultado porque somos el AC Milan», afirmó Amorim.