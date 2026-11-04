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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: hora de inicio
El partido entre el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo, en directo hoy: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?
El partido entre el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo se puede ver en directo en RTL+. A continuación, encontraréis un resumen de todas las opciones de retransmisión disponibles.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo?
El RSC Anderlecht llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue un 4-1 ante el KVC Westerlo, aunque antes sufrió una dolorosa derrota por 0-4 frente al KAA Gante. En la Europa League, a su victoria por 3-0 contra el Bialystok se contraponen dos derrotas. En total, el Anderlecht marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.
El RB Salzburgo atraviesa un gran momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una contundente victoria por 5-1 ante el Austria Lustenau. El Salzburgo encadena tres partidos sin perder en la Bundesliga, mientras que en la Europa League empató 2-2 contra el NK Celje. En total, el Salzburgo marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.
RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: alineaciones
Anderlecht contra Salzburgo alineaciones probables
Manager
- V. Bruno
RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: estado de forma
RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: las clasificaciones
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|3
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|0
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|3
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|9
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|2
|11
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|0
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