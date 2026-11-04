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Europa League
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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Anderlecht vs Salzburgo
Anderlecht
Salzburgo
Europa League

En la Europa League, el RSC Anderlecht se enfrenta al RB Salzburgo. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde puede verse en streaming?

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ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
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  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Lotto Park

El partido entre el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo, en directo hoy: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

El partido entre el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo se puede ver en directo en RTL+. A continuación, encontraréis un resumen de todas las opciones de retransmisión disponibles.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el RSC Anderlecht y el RB Salzburgo?

El RSC Anderlecht llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue un 4-1 ante el KVC Westerlo, aunque antes sufrió una dolorosa derrota por 0-4 frente al KAA Gante. En la Europa League, a su victoria por 3-0 contra el Bialystok se contraponen dos derrotas. En total, el Anderlecht marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

El RB Salzburgo atraviesa un gran momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una contundente victoria por 5-1 ante el Austria Lustenau. El Salzburgo encadena tres partidos sin perder en la Bundesliga, mientras que en la Europa League empató 2-2 contra el NK Celje. En total, el Salzburgo marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

AND

AND - Formulario

DZG
L1-0
BEE
L2-1
JAG
W0-3
GNT
L4-0
WES
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAL

SAL - Formulario

ALT
W3-0
CEL
D2-2
LAS
W1-3
SCB
W2-3
LUS
W5-1
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: alineaciones

Anderlecht contra Salzburgo alineaciones probables

Manager

  • V. Bruno

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: estado de forma

AND

AND - Formulario

DZG
L1-0
BEE
L2-1
JAG
W0-3
GNT
L4-0
WES
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAL

SAL - Formulario

ALT
W3-0
CEL
D2-2
LAS
W1-3
SCB
W2-3
LUS
W5-1
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AnderlechtEmpateSalzburgo
0
0
2
Amistosos
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
F
Amistosos
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
F
1Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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