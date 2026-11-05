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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

Anderlecht vs Salzburgo
Anderlecht
Salzburgo
Europa League

En la Europa League, el RSC Anderlecht se enfrenta al RB Salzburgo. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
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  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Lotto Park

El partido entre RSC Anderlecht y RB Salzburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido entre RSC Anderlecht y RB Salzburgo se puede ver en directo en RTL+. A continuación, encontraréis un resumen de todas las opciones de transmisión disponibles.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con RSC Anderlecht y RB Salzburgo?

RSC Anderlecht llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue un 4-1 ante KVC Westerlo, aunque antes sufrió una dura derrota por 0-4 frente a KAA Gante. En la Europa League, una victoria por 3-0 contra Bialystok contrasta con dos derrotas. En total, Anderlecht marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

RB Salzburgo atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una contundente victoria por 5-1 ante Austria Lustenau. En la Bundesliga, Salzburgo acumula tres partidos consecutivos sin perder, mientras que en la Europa League empató 2-2 contra NK Celje. En total, Salzburgo marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

AND

AND - Formulario

DZG
L1-0
BEE
L2-1
JAG
W0-3
GNT
L4-0
WES
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAL

SAL - Formulario

ALT
W3-0
CEL
D2-2
LAS
W1-3
SCB
W2-3
LUS
W5-1
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: alineaciones

Anderlecht contra Salzburgo alineaciones

4-3-3
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Formación
Salzburgo crest
Salzburgo
SAL
4-2-3-1
C. CoosemansC. CoosemansA. MaamarA. MaamarL. PetrotL. PetrotG. BianconeG. BianconeL. AugustinssonL. AugustinssonM. StroeykensM. StroeykensE. LlansanaE. LlansanaL. AmbrosL. AmbrosM. CvetkovicM. CvetkovicD. SikanD. SikanJ. SekeJ. SekeC. ZawieschitzkyC. ZawieschitzkyF. KraetzigF. KraetzigL. MorgallaL. MorgallaV. ZabranskyV. ZabranskyT. DrexlerT. DrexlerA. BarryA. BarryE. BaidooE. BaidooB. MazurekB. MazurekY. VertessenY. VertessenG. DiakiteG. DiakiteH. TabakovicH. Tabakovic
Salzburgo crest
Salzburgo
SAL
4-3-3
Anderlecht

Once inicial

Salzburgo

Suplentes

Manager

  • V. Bruno
  • D. Roehl

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: estado de forma

AND

AND - Formulario

DZG
L1-0
BEE
L2-1
JAG
W0-3
GNT
L4-0
WES
W4-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAL

SAL - Formulario

ALT
W3-0
CEL
D2-2
LAS
W1-3
SCB
W2-3
LUS
W5-1
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

AnderlechtEmpateSalzburgo
0
0
2
Amistosos
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
F
Amistosos
Salzburgo badge
Salzburgo
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
F
1Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
D
W
W
W
2
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
D
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
421154+17
W
L
W
W
11
LyonLyonOL
421156-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
14
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
15
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
D
W
D
L
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
412153+25
D
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
18
NEC NimegaNEC NimegaNEC
412158-35
L
W
D
L
19
SalzburgoSalzburgoSAL
412136-35
L
D
L
W
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
21
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
W
W
L
L
22
AC MilánAC MilánMIL
411245-14
D
L
W
L
23
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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