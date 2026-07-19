Roy Steur desmiente rotundamente los rumores sobre su padre: «Son puras tonterías»

El fichaje de Sean Steur por el Newcastle United generó revuelo por la presunta influencia de su padre. Se le culpó de la marcha del Ajax, y ahora su hermano Roy Steur explica su versión en NH Sport.

Las negociaciones entre el Ajax y Steur se alargaron durante meses, y su entorno, especialmente su padre, fue señalado como causa del desacuerdo. Muchos aficionados del Ajax, además de Johan Derksen y Henk Spaan, criticaron al padre del jugador.

Al escuchar el nombre de Newcastle, una amplia sonrisa se dibuja en el rostro del portero del FC Volendam. Cuando la charla deriva hacia Steur padre, su mirada cambia. Entonces, el jugador de 21 años se pronuncia sobre la situación.

«A nosotros, como familia, no nos afecta demasiado, porque sabemos cómo es nuestro padre y él siempre nos protege. Siempre está ahí para nosotros», afirma Steur. «La gente que nos conoce también sabe que lo que dicen de él son puras tonterías».

Luego enumera las acusaciones: «Dicen que es mi agente». Se encoge de hombros y suspira.

«Eso no es cierto. Difunden información falsa. No le damos importancia», concluye.

Finalmente fichó por el Newcastle United por 27 millones de euros. Allí comparte vestuario con Sven Botman, que inicia su quinta temporada. El sábado debutó como titular contra el Darlington FC (3-0) y jugó una mitad.







