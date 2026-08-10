El expediente del lateral derecho ha abierto la puerta a una nueva ola de indignación entre las paredes del club Al Ahli, después de que se estancara el fichaje del lateral del Al Ittifaq Radi Al Otaibi, pese a que las negociaciones habían alcanzado fases avanzadas.

La afición del Al Ahli esperaba el anuncio oficial del fichaje como uno de los refuerzos más importantes de «El Distinguido» antes del inicio de la nueva temporada futbolística, ante la urgente necesidad de reforzar el costado derecho con un elemento local destacado.

El diario saudí «Al Yaum» reveló que la directiva del Al Ahli ya había alcanzado un acuerdo con su homóloga del Al Ittifaq para el traspaso del jugador por 17 millones de riales, tras haber obtenido el club de Yeda el visto bueno de Al Otaibi a sus condiciones personales, pero la operación se detuvo sin una justificación clara hasta el momento.

El diario señaló que el portugués Rui Pedro, director deportivo del Al Ahli, tiene la capacidad de resolver el expediente y cerrar las negociaciones, pero no ha dado pasos decisivos para completar la operación, lo que ha desatado un clima de interrogantes y malestar entre la afición del equipo.

Los aficionados temen que el retraso en cerrar el fichaje afecte a la preparación del equipo para la próxima temporada, especialmente porque el Al Ahli afronta fuertes competiciones tanto a nivel local como continental y necesita una plantilla completa y alternativas listas en todas las posiciones.

Al Otaibi, de 26 años, es uno de los laterales saudíes más destacados de los últimos años. Comenzó su carrera en el Al Wehda, luego pasó por el Al Ahli y el Al Hazm, vivió una experiencia como cedido en el Al Qadisiyah, antes de asentarse en el Al Ittifaq desde el verano de 2023.

El jugador disputó la pasada temporada 25 partidos en las distintas competiciones con el «Caballero de Al Dahna», en los que dio 3 asistencias, confirmando su condición de elemento fundamental en el once del equipo.

El futuro de Radi Al Otaibi permanece en suspenso hasta nuevo aviso, entre el deseo del Al Ahli de reforzar sus filas, el aferramiento del Al Ittifaq a sus condiciones y la espera de un movimiento decisivo por parte de la directiva del Al Ahli antes del cierre del mercado de fichajes de verano.