Roy Keane, exjugador del Manchester United y analista televisivo, respondió con contundencia a las declaraciones de Rodri sobre el caso del Manchester City y las posibles sanciones contra el club, subrayando la necesidad de que asuma las consecuencias de lo que concluyan las investigaciones en el expediente de infracciones financieras.

Keane rechazó, en declaraciones a través del canal "ITV", la postura de Rodri, quien expresó su confianza en que el Manchester City superará el caso sin sanción, y dijo: "Ya era hora, este asunto lleva mucho tiempo. Desde luego, no estoy de acuerdo con el mensaje de Rodri. Fue una decisión del club, ellos fueron los que eligieron hacer trampa".

Las declaraciones de Keane llegan tras informaciones de prensa que señalaron que la comisión independiente concluyó con la condena del Manchester City en 114 de las 115 infracciones financieras, mientras que las sanciones aún no se han determinado, en tanto que el club afirmó que los procedimientos siguen en curso y que aspectos importantes del caso no se han resuelto, manteniendo su postura de rechazo a las acusaciones.

Keane añadió: "Sean cuales sean los títulos que hayan conseguido en los últimos años, merecen el castigo", señalando la dificultad de determinar la naturaleza de la sanción y su alcance, pero insistió en la necesidad de que el club afronte las consecuencias derivadas de la decisión.

El exjugador del Manchester United dijo: "Hicieron trampa y fueron condenados, y ahora tienen que afrontar las consecuencias. Es un shock que sean condenados en un número tan grande de cargos", en referencia a la magnitud del caso, que atañe a infracciones financieras que se remontan al periodo comprendido entre los años 2009 y 2018.