Rousaud, sobre el 'Barçagate': "No hacía falta contratar servicios externos"

El ex vicepresidente declaró este miércoles como testigo ante la jueza que instruye el caso del Barcelona y las redes sociales

Emili Rousaud, ex vicepresidente del Barcelona, se sentó este miércoles ante la jueza que instruye el caso 'Barçagate', la contratación por parte del club azulgrana de un conglomerado empresarial (Nicestream) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a ex directivos del club, a ex jugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, ex entrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

El ex directivo, que antes de la explosión del caso debía ser el delfín de Bartomeu en las elecciones de 2021, negó tener ningún conocimiento de la contratación del grupo de empresas Nicestream, ni del fraccionamiento del pago en varios contratos, ni tampoco de su trabajo en las redes sociales. Fuentes de la defensa de Josep Maria Bartomeu y de los otros investigados -Jaume Masferrer, Óscar Grau, Román Gómez Ponti y Carlos Ibáñez- comentaron a GOAL que Rousaud reconoció la idoneidad de disponer de un servicio de monitoreo de redes para proteger al club y al presidente aunque, también como pudo saber este medio, el empresario dejó claro que "cuidar la reputación del Barça es importante, pero esto no implica que se deban contratar servicios externos".

Rousaud dimitió el 9 de abril de 2020, dos meses después de que la Cadena SER revelara el caso, junto con el también vicepresidente Enric Tombas, la secretaria Maria Teixidor y los directivos Jordi Calsamiglia, Silvio Elías y Josep Pont. Tombas, Teixidor y Calsamiglia -junto a Rousaud- formaban parte de los comités de control de la junta directiva cuando renunciaron a su cargo por discrepancias con Bartomeu y, en gran parte, por los métodos que se utilizaron para contratar el grupo Nicestream.

Este mismo miércoles también declaró ante la jueza Alejandra Gil el ex responsable de Estrategia e Innovación del club, Javier Sobrino, del cuál no trascendieron sus reflexiones. El próximo 20 de julio están previstas las declaraciones del ex jefe Comercial, Xavier Asensi, y de la ex directora financiera, Montserrat Font. Éstas serán las últimas comparecencias de la fase de instrucción, a la espera de que la jueza autorice a Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer a declarar. En su momento, ambos investigados se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada.