Roures: "El fútbol europeo puede perder más de 7.000 millones de euros"

La advertencia del máximo responsable de Mediapro sobre los efectos del coronavirus en el fútbol

El que avisa no es traidor. Y precisamente por eso, Jaume Roures, responsable de Mediapro y propietario de los derechos televisivos de varias de las grandes ligas europeas, se ha referido en las últimas horas a las posibles consecuencias del coronavirus en el mundo del fútbol. Para Roures, la paralización de las competiciones ya supone un golpe importante para la economía de los clubes, pero podría agravarse aún más si los torneos se suspenden definitivamente y no se reanudan

En declaraciones al programa 'No ho diguis a ningú' de RAC1, Jaume Roures señaló que "los únicos calendarios viables son los que llevan a terminar más allá de junio. Esto no debe ser un problema, es una situación de fuerza mayor. Si los contratos no terminan, los futbolistas no cobran. Serán los primeros interesados en terminar cuando sea", aseguró

"Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima temporada. Si no se acaba esta temporada, se perderá el 30% de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros. El fútbol no se lo puede permitir",señaló el máximo mandatario de Mediapro.

Por último, Roures explicó que "si no se acaba alguna competición, se deberá renegociar el contrato y aplicar la proporcionalidad de lo jugado y lo que no. Pero este es el escenario menos posible, todo el mundo está interesante en que termine la temporada", dijo.