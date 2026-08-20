Rotunda respuesta de Inzaghi sobre los rumores de conflicto con Benzema

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, zanjó su postura sobre la polémica en torno a su relación con el francés Karim Benzema, después de realizar unas declaraciones claras tras la victoria por 3-0 ante el Al-Feiha, la noche del jueves, en el marco de la segunda jornada de la Liga Profesional Roshn.

Los últimos días habían presenciado la propagación de especulaciones sobre la existencia de una disputa entre Inzaghi y Benzema, coincidiendo con los rumores acerca del deseo del Al-Hilal de prescindir del delantero francés debido al descenso de su nivel, pero el técnico italiano se preocupó por enviar un mensaje completamente diferente durante la rueda de prensa posterior al enfrentamiento ante el Al-Feiha.

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Inzaghi declaró: "En general jugamos con organización y una gran calidad, y es normal mostrar este rendimiento con la presión de los partidos", subrayando su satisfacción por la imagen que ofreció el equipo y su capacidad para lidiar con la sucesión de compromisos al inicio de la temporada.

Y añadió: "Siempre buscamos lo mejor y mejorar el nivel del equipo, estoy contento con el rendimiento del equipo en ataque y con el destacado rendimiento colectivo", en alusión a que su concentración se centra en desarrollar todo el sistema y no en evaluar a un solo jugador, pese a la continua polémica en torno a Benzema.

Inzaghi defiende a Benzema y zanja su postura

Y cuando abordó al delantero francés, el mensaje de Inzaghi fue claro, pues dijo: "Karim Benzema es un buen jugador que servirá al equipo", confirmando de forma directa su apuesta por el jugador y negando en la práctica lo que se rumorea sobre la existencia de una crisis entre ambos o sobre la intención del club de deshacerse de él.

El técnico italiano no se limitó a hablar de Benzema, sino que también elogió al neerlandés Crysencio Summerville, diciendo: "Y asimismo las últimas incorporaciones del equipo, como el maravilloso neerlandés Summerville", subrayando que los nuevos fichajes representan parte del trabajo que realiza la dirección con el fin de elevar la calidad del equipo.

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Inzaghi abordó también el capítulo de los traspasos, aclarando: "El mercado de fichajes es responsabilidad de la dirección deportiva del club, que trabaja bien desde antes del inicio de la concentración pese al retraso de varios jugadores en incorporarse", poniendo así fin a las especulaciones sobre su intervención directa en las decisiones de contrataciones y salidas.

Con estas declaraciones, parece que Inzaghi cerró la puerta a los rumores que vincularon su futuro con Benzema a disputas internas, confirmando que el jugador francés sigue dentro de sus planes, y que el Al-Hilal continúa trabajando en desarrollar su plantilla bajo la supervisión de la dirección deportiva, mientras el equipo sigue cosechando victorias al inicio de la temporada.