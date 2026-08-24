Rotterdam Radicals ha publicado a través de Instagram un duro comunicado a raíz del incidente con fuegos artificiales durante el SC Cambuur - Feyenoord (2-5). En él, el grupo de aficionados se muestra especialmente crítico con la polémica generada y con las reacciones desde los medios. Según ellos, la propia acción tuvo poco de reprochable.

«Lo que debería haber sido una bonita tarde de fútbol se ha visto desgraciadamente empañada por, como tantas otras veces, un pequeño grupo de personas que se lo fastidia al resto», comienza de forma sarcástica, dirigiéndose a quienes condenan la acción con fuegos artificiales. «Cómo esto puede seguir ocurriendo hoy en día es para nosotros un auténtico misterio. Ya va siendo hora de que este pequeño grupo de personas deje de tener altavoz y de que no siga saliéndose con la suya con este tipo de comportamientos».

«Ya es hora de que empecemos a apartar a este tipo de gente y a ponerle freno. Sus acciones no nacen del amor por su club. Este grupito busca el beneficio personal y está ahí pura y exclusivamente por sí mismo. Lucirse a costa de los demás. Y lo llevamos permitiendo demasiado tiempo. Hagamos ahora piña entre todos…»

«Contra ese grupito de personas que aprovecha cualquier oportunidad para lloriquear por incidentitos en el fútbol para que vuelvan a tomarse medidas más estrictas. Esas personas que siempre quieren ser las primeras cuando pueden volver a condenar y aborrecer algo, preferiblemente en televisión con una cámara delante de la cara. Para que todo el mundo vea lo buenos que son».

«¿De verdad hoy en día ya no se puede relativizar nada? SC Cambuur ya informa de que ayer no hubo 5, sino nada menos que 7(!) víctimas. Una o dos víctimas más y los medios ya podrán hablar de un nuevo drama de Heysel. Heysel 2.0, por supuesto provocado por aficionados del Feyenoord. Qué chiste».

«Intentemos relativizarlo nosotros mismos un momento. Hay una acción de pirotecnia en el estadio con cero intención de alcanzar a aficionados en las gradas locales. El viento arrastra algo de humo de las bengalas del fondo visitante hacia la grada local. Puede pasar. Un thunderking perdido acaba accidentalmente, a través del techo, en esa misma grada local. También puede pasar».

«La gente en la grada local inhala algo de humo, oye algunos petardos. Alguno que otro sí que habrá recibido algún trozo de fuego artificial encima. No te mueres por eso. Pero en Cambuur quizá sí. Sem & Sterre lloran, papá tampoco está contento. Las amas de casa son las primeras en abandonar la grada. El resto las sigue. Lo que queda atrás es un trauma de por vida, si hemos de creer a los medios y a los implicados».