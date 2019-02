Rosario Central - Tigre, por la Superliga: formaciones, horario, árbitro y cómo verlo por TV en vivo

Tras ponerse al día en el campeonato frente a River, el Canalla recibe a un Matador que si no gana empezará a despedirse de Primera.

Mientras todos los hinchas de Rosario Central esperan el comienzo de la Copa Libertadores, en el Canalla saben que no pueden descuidar la Superliga porque necesitan sumar puntos para no pasar sobresaltos con los Promedios en la próxima temporada. Y al conjunto de Arroyito le llega una chance inmejorable para sumar de a tres: por la 19° fecha del campeonato, recibe a un Tigre que todavía no ganó en 2019 y está cada vez más hundido en zona de descenso.

EL PROBABLE XI DE ROSARIO CENTRAL

Recién cuando pase el partido frente a River, postergado de la fecha 15, Edgardo Bauza empezará a pensar en la formación para enfrentar al Matador. Seguramente, algunos de los que jueguen contra el Millonario tendrán descanso el fin de semana.

EL PROBABLE XI DE TIGRE

El encuentro contra el Canalla marcará el debut de Néstor Gorosito, quien asumió tras la renuncia de Mariano Echeverría luego del 4-4 frente a Banfield de la fecha pasada. Pipo asumió recién el miércoles, por lo que por ahora es una incógnita el equipo que pondrá en la cancha.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se disputará el domingo 17 de febrero desde las 17.10 en el Gigante de Arroyito y será arbitrado por Hernán Mastrángelo. La televisación estará a cargo de TNT Sports, en exclusiva para quienes hayan contratado el pack fútbol