Rooney sorprende a Carragher con un emocionante desafío: quiero enfrentarte en el ring de boxeo

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, retó a Jamie Carragher, exestrella del Liverpool, invitándolo a enfrentarse a él en el ring de boxeo.

Según el diario "The Sun", la leyenda de Inglaterra desea volver al ring de boxeo, y explicó cómo este deporte lo ayudó a desarrollarse como joven futbolista en el Everton antes de incorporarse al Manchester United.

Rooney, de 41 años, aprovechó un momento durante su aparición en la cuenta del legendario promotor de boxeo Frank Warren en la aplicación TikTok para lanzar críticas a su antiguo rival del Liverpool.

Dijo: "Me encantaría enfrentarme a Carragher, así que puedes decírselo. Cara, me gustaría enfrentarme a ti en el ring".

El exdelantero regresó al club de boxeo amateur de Croxteth, fundado y dirigido por su tío Richie Rooney, para rendir homenaje a las estrellas de su ciudad natal Jack Turner y Oliver Jones.

Rooney afirmó que su amor por este deporte no se ha desvanecido pese a que los responsables del Everton lo obligaron a dejar el boxeo a los quince años.

En una extensa entrevista publicada por la empresa Warren Queensberry Promotions, Rooney dijo: "Me encanta el boxeo. Me encanta ver boxeo. Pero no era lo suficientemente bueno para seguir ese camino. Este es el lugar al que pertenezco".

Y continuó: "Siempre pienso que mi capacidad para jugar con el Everton a los dieciséis años, y el boxeo fue una gran parte de eso. Me ayudó a desarrollar mis piernas y mis músculos. Necesitas eso para tu fuerza".

Rooney sufrió el famoso nocaut a manos del exlateral izquierdo de Escocia y el Sunderland Phil Bardsley en una sesión de entrenamiento en su mansión en 2015.

Respondió a ello fingiendo un desmayo mientras celebraba su gol contra el Tottenham después de que el diario "The Sun" publicara la noticia del asombroso nocaut.

El salto de Rooney al boxeo se ha promocionado desde hace tiempo, pues contactaron con él para que se uniera a la organización Misfits de KSI hace dos años.

Después, el exportero de la selección de Irlanda Paddy Kenny retó a Rooney a un combate el año pasado, pero no se concretó nada de ello.

Sin embargo, Rooney afrontará otro reto antes de poder dedicarse al boxeo, tras anunciarse su incorporación al programa "I'm a Celebrity" más adelante este año.

Se espera que reciba una cantidad no revelada pero de "seis cifras", siguiendo los pasos de su esposa Coleen, que quedó en segundo lugar en el programa "I'm a Celebrity" en 2024.