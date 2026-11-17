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Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, ha revelado que atravesó una etapa psicológica muy dura durante su carrera futbolística, en la que llegó a pensar en el suicidio mientras sufría adicción al alcohol, y ha asegurado que aquel periodo le llevó a aislarse y a alejarse de su entorno.

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Rooney, de 41 años, habló con franqueza de esta experiencia durante su participación en el pódcast «La vida a mitad de camino con Gabby Logan», en el que recordó la difícil etapa que siguió al nacimiento de su hijo Kai, cuando no era capaz de afrontar las crisis que atravesaba lejos de los terrenos de juego.

El exjugador del Manchester United explicó que era consciente de que estaba pasando por un momento muy complicado , pero que no quería que su hijo lo viera en ese estado, lo que le llevó a encerrarse en sí mismo y a alejarse de los demás, hasta que empezaron a rondarle pensamientos suicidas.

«Echando la vista atrás, puedo decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por un momento muy complicado. En aquel entonces no quería que Kai me viera así, así que yo también me aislé», añadió Rooney, según recoge el medio Foot Mercato.

Y continuó: «Incluso empecé a pensar en el suicidio. Ya no quería ver a nadie ni cruzarme con nadie por la calle, ni tampoco entrar en las tiendas. En el campo de fútbol todavía me sentía cómodo, pero tenía muchísimos problemas con todo lo demás».

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Las declaraciones de Rooney sacan a la luz el sufrimiento psicológico que vivió lejos de los focos, pese a la enorme posición de la que gozó durante su carrera como una de las grandes estrellas del fútbol inglés y tras cosechar éxitos extraordinarios con la camiseta del Manchester United.

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Rooney es el máximo goleador histórico del Manchester United, con 253 goles en 559 partidos con el equipo. Además, ganó cinco títulos de la Premier League y la Champions League en 2008, antes de anunciar su retirada del fútbol en 2020 tras su última etapa en el Derby County.