Rooney pone a Rashford ante su mayor desafío: la decisión está en tus manos

Marcus Rashford regresó al Manchester United en busca de un comienzo diferente, pero recibió un mensaje claro de Wayne Rooney: la decisión está en tus manos, y el camino hacia el éxito solo pasará por el trabajo duro y por recuperar la confianza de la afición.

Rooney considera que Rashford es el único jugador capaz de batir su récord histórico como máximo goleador en la historia del Manchester United, después de haber marcado 253 goles con la camiseta del club.

La cadena ESPN recogió las declaraciones de Rooney en el podcast Stick to United, un nuevo programa presentado por el goleador histórico del Manchester United junto a Mark Goldbridge, creador de contenido futbolístico en la plataforma Disney+: "Es algo extraño con Marcus, porque sabemos que tiene la capacidad, y ya lo ha demostrado. Pero la pregunta es: ¿tiene el deseo? ¿Y realmente quiere jugar para el Manchester United?".

Y añadió: "Si quiere continuar en el club, primero debe construir una nueva relación con la afición. La forma más fácil de lograrlo es trabajar duro y mejorar su lenguaje corporal, porque su lenguaje corporal no es bueno en este momento, y quizá necesite trabajar con alguien que le ayude a mejorarlo".

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Y prosiguió: "Debe aumentar su nivel de esfuerzo, pero todavía es joven y es de Manchester. Por eso creo que es el único jugador capaz de batir mi récord goleador con el United".

Rashford ocupa el decimoquinto puesto en la lista de goleadores del Manchester United a lo largo de la historia con 138 goles, pero no ha aparecido con el equipo desde diciembre de 2024, después de quedar fuera de los planes del anterior técnico Rúben Amorim, antes de disputar dos cesiones con el Aston Villa y el Barcelona.

Rooney dijo: "No quiero ver a Marcus brillar con el Aston Villa o el Barcelona. Quiero que triunfe y marque goles con el Manchester United, pero eso requiere que agache la cabeza, trabaje al máximo de su capacidad y sea más positivo".

El exdelantero del United señaló que Rashford está obligado a revisar el entorno que le rodea, afirmando: "Debe fijarse con atención en las personas en las que confía, porque no serán muchas. Debe mantener cerca a los suyos, ir a los entrenamientos, trabajar duro, recuperar su puesta a punto, y si hace eso estará bien".

Rashford se prepara para tener una nueva oportunidad con el United durante la presente temporada, después de que el Barcelona decidiera no convertir su anterior cesión en un traspaso permanente, entrando en los planes de Michael Carrick durante la pretemporada.