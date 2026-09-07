Rooney: la estrella del Arsenal tuvo suerte de no ser expulsada ante el Chelsea

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, considera que el brasileño Gabriel, defensa del Arsenal, tuvo "muchísima suerte" de no ser expulsado durante la victoria de su equipo sobre el Chelsea (2-1), ayer domingo, en la Premier League.

Rooney opinó que el jugador del Arsenal debería haber sido expulsado apenas cinco minutos después del inicio del partido, tras propinarle una patada en la cabeza al portero del Chelsea, Emiliano Martínez.

Numerosos jugadores del Chelsea mostraron su gran indignación por el incidente, que provocó a Martínez un fuerte dolor y le obligó a recibir atención médica.

La visión del árbitro Chris Kavanagh quedó obstaculizada por el caos en el área, pero la tecnología del videoarbitraje (VAR) no le sugirió que acudiera a la pantalla situada a un lado del campo para revisar la jugada.

En su análisis del incidente en el programa "Match of the Day" de la cadena BBC, Rooney dijo: "No te das cuenta a primera vista, pero cuando ves la repetición y se ralentiza la velocidad puedes verlo mejor".

Y añadió, según recogió el periódico inglés "Metro": "Martínez tenía el balón en las manos, y Gabriel le dio una patada en la cabeza, luego levantó la pierna y saltó muy alto. Tuvo muchísima suerte de haberse quedado en el campo".

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