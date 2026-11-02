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El exvicepresidente de Surinam Ronnie Brunswijk marcó su primer gol en la máxima categoría de su país a los 65 años tras incluirse a sí mismo en el once inicial del Inter Moengotapoe. El polémico propietario del club transformó un penalti en la segunda parte el sábado para sellar una contundente victoria liguera por 5-0 ante el Politie Voetbal Vrienden, colista de la competición.

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El propietario del club marca de penalti

Brunswijk estrenó su cuenta goleadora en la Suriname Major League al transformar un penalti desde 11 metros el sábado, cuando su equipo ya ganaba 4-0. Al frente del club, 11 veces campeón nacional y que disputa sus partidos como local en el estadio Ronnie Brunswijk, el exentrenador del equipo pidió de inmediato el balón cuando el árbitro señaló el punto de penalti. Después, colocó el lanzamiento en la esquina derecha y celebró el gol con los brazos en alto, mientras el portero rival apenas intentaba detenerlo.

El polémico pasado del exvicepresidente vuelve a escena

El antiguo líder rebelde, de 65 años, fue vicepresidente de Surinam entre 2020 y 2025, aunque su pasado lleva mucho tiempo bajo escrutinio internacional. En 1999, un tribunal de los Países Bajos lo condenó en ausencia a ocho años de prisión por tráfico de cocaína. Sin embargo, como no existe un tratado de extradición entre las autoridades neerlandesas y Surinam, Brunswijk nunca ha cumplido esa pena de prisión y ha seguido siendo una figura influyente en la política y el deporte del país.

Incluso mientras ocupaba un cargo en el Gobierno, solía incluirse en el equipo para disputar partidos oficiales con su club. En 2021, a los 60 años, jugó un partido de la Liga CONCACAF contra el CD Olimpia de Honduras, que terminó con una derrota de su equipo por 6-0. Tras el pitido final, aparecieron unas imágenes en las que parecía verse a Brunswijk repartiendo dinero en el vestuario rival. El incidente provocó una investigación inmediata de la CONCACAF, el organismo rector regional, que acabó con la expulsión de ambos clubes del torneo y una sanción de tres años para Brunswijk.

El impulso a la profesionalización suscita preguntas incómodas

El gol del sábado fue el primero del sexagenario desde la creación de la Suriname Major League en 2024. La competición se puso en marcha con el apoyo directo de la FIFA para modernizar el fútbol del país y elevar sus estándares profesionales.

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Aunque Moengotapoe ha comenzado con fuerza sobre el terreno de juego en las primeras jornadas, ver a un presidente de club de 65 años incluirse en el equipo y lanzar penaltis ante un portero que apenas ofrece resistencia ha suscitado nuevas dudas sobre los esfuerzos de la liga por ganar credibilidad.

Los campeones mantienen su invicto

Al margen de las críticas, la contundente victoria del sábado ante el PVV, un equipo de la zona baja, permite a Moengotapoe seguir invicto tras las tres primeras jornadas de la temporada. El club, 11 veces campeón, buscará mantener su impulso en la parte alta de la tabla conforme avance la campaña. Entretanto, está por ver con qué frecuencia seguirá Brunswijk incluyéndose en la alineación durante las próximas semanas.