El portugués Cristiano Ronaldo se prepara para regresar a la competición con el Al Nassr, después de haber entrado en la lista de convocados del equipo para enfrentarse al Al Riyadh, la noche del viernes, en el marco de la segunda jornada de la Liga Roshn de Profesionales, en la que sería la primera aparición del capitán de "Al Alami" tras su ausencia en la jornada inaugural y en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El Al Nassr visita al Al Riyadh en busca de mantener el arranque perfecto que el equipo inició con una amplia victoria sobre el Al Fateh por tres goles a cero, mientras que los locales afrontan el encuentro con el objetivo de compensar su derrota en la primera jornada de la competición.

21 jugadores en la lista de Postecoglou

Según el diario deportivo saudí "Arriyadiyah", el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, convocó a 21 jugadores para el partido, pero la lista registró la ausencia del francés Mohamed Simakan y del portugués Sadio Costa, después de que el cuerpo técnico prefiriera darles descanso dentro de una política de rotación ante la acumulación de partidos consecutivos.

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Postecoglou estará obligado a descartar a un jugador de la lista final antes del inicio del partido, para cumplir con el máximo permitido en la convocatoria del día del encuentro, y las previsiones apuntan a que la elección podría reducirse a Abdulmalek Al Jaber, Saad Haqawi y Rakan Al Ghamdi.

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La lista del Al Nassr incluyó a los porteros el brasileño Bento Matheus y Abdulrahman Al Otaibi, junto a los defensas Nawaf Boushal, Salem Al Najdi, Awad Aman, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez y Nader Al Sharari.

En el mediocampo, Postecoglou convocó a Abdullah Al Khaibari, Sami Al Najei, Ali Al Hassan, Abdulmalek Al Jaber y Angelo Gabriel, mientras que las opciones ofensivas incluyen a Cristiano Ronaldo, João Félix, Kingsley Coman, Sadio Mané, Abdullah Al Hamdan, Ayman Yahya, Rakan Al Ghamdi y Saad Haqawi.

El Al Nassr busca un nuevo arranque con Ronaldo

El regreso de Ronaldo llega en un momento importante para el Al Nassr, especialmente porque el equipo ofreció un fuerte inicio esta temporada, al vencer al Al Fateh por tres goles a cero en la primera jornada de la Liga Roshn, antes de continuar su camino en la Copa del Rey con una victoria sobre el Al Diriyah por 4-1 y clasificarse a los octavos de final.

La presencia de Ronaldo le da a Postecoglou una opción ofensiva adicional en el duelo ante el Al Riyadh, junto a João Félix, Kingsley Coman y Sadio Mané, lo que eleva las expectativas sobre la forma en la que se presentará la línea de ataque del Al Nassr en la segunda jornada de la liga, y convierte el regreso del capitán portugués en uno de los principales titulares del partido.