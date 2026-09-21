"Ronaldo, sobre la mesa": una alianza estadounidense-saudí negocia con el Fondo de Inversiones la compra del Al Nassr

Una alianza inversora liderada por la estadounidense «RedBird Capital Partners», junto a inversores saudíes, ha entrado en negociaciones con el «Fondo de Inversiones Públicas» para adquirir una participación en el club Al Nassr, mientras las partes buscan cerrar el acuerdo antes del final de la temporada en curso.

Una fuente reveló a «Asharq Bloomberg» que la alianza presentó una oferta para adquirir una participación en el club, aclarando que durante el último periodo se celebraron reuniones entre los representantes de la alianza y el «Fondo de Inversiones Públicas», propietario al cien por cien del Al Nassr.

La alianza incluye, según la fuente, a «RedBird Capital Partners», presidida por Gerry Cardinale, y a la saudí «Al Wasael Company», junto al empresario y expresidente del Al Nassr, Ibrahim Al Mohaideb.

Las negociaciones siguen en curso entre las partes, en un momento en el que el Fondo se muestra abierto a las opciones y ofertas que se le presentan.

El sitio italiano «Calcio e Finanza» informó de que las conversaciones aún no se han acercado a sus fases finales ni han llegado a un acuerdo vinculante entre las partes.

«RedBird Capital Partners» declinó hacer comentarios sobre las negociaciones, mientras que ni «Al Wasael Company» ni Al Mohaideb respondieron a las consultas de «Asharq Bloomberg».

El Ministerio del Deporte había transferido, el pasado 19 de agosto, las acciones de la institución sin ánimo de lucro, equivalentes al 25%, al «Fondo de Inversiones Públicas», elevando así su participación en el club Al Nassr al 100%, después de haber adquirido el 75% de sus acciones en el verano de 2023.

Cristiano Ronaldo, candidato a sumarse a la alianza

Una fuente cercana a la alianza dijo a «Asharq Bloomberg» que los inversores solicitaron incluir al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, dentro del acuerdo en calidad de inversor, basándose en una cláusula de su contrato que le concede prioridad para obtener el 20% de la propiedad del club en caso de que se abra a la inversión privada.

El diario portugués «A Bola» había señalado la semana pasada que Ronaldo se sumó a la alianza, indicando que cada miembro de esta está obligado a aportar no menos de 100 millones de dólares, lo que podría elevar el total de las inversiones potenciales a cerca de 500 millones de dólares.

«RedBird Capital Partners» posee al cien por cien al italiano AC Milan y al francés Toulouse, y también cuenta con una participación superior al 10% en el inglés Liverpool.