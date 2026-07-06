Ronaldo se suma a una lista decepcionante en la historia del Mundial

Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, se une a la lista de decepciones del Mundial.

Este lunes Portugal cayó 1-0 ante España en octavos del Mundial 2026 y quedó eliminado.

Según Opta, Ronaldo ya suma ocho derrotas en Mundiales, igualando a Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carballal y Hong Myung-bo.





Ante España alcanzó su partido 27 con Portugal en la Copa del Mundo.

Es el único futbolista que ha marcado en seis Mundiales y el primero que llega a 25 goles sumando Mundiales y Eurocopas.

En 2026, además, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en la fase eliminatoria.



