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Jeroen van Poppel

Traducido por

Ronaldo se desquita: «Antes de Cristiano, Portugal no tenía...»

Portugal vs España
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Cristiano Ronaldo, de 41 años, aún no decide si seguirá en la selección tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026. Confirmó que el 0-1 contra España en octavos fue su último partido en un Mundial, pero no se pronuncia sobre su futuro como internacional.

Portugal cayó el lunes en octavos ante España en los últimos minutos. Tras el partido, un emocionado Ronaldo se mostró orgulloso de su esfuerzo y del equipo luso.

«Me entristece que nos vayamos del Mundial así, pero lo he dado todo y me voy con la cabeza alta. Este ha sido mi último Mundial; ahora me tomaré un tiempo para pensar con mi familia y sin dejarme llevar por las emociones».

Sobre si ha jugado su último partido con Portugal, se reserva las opciones: «Hoy no es el día para decidir. Primero quiero pensar, reflexionar y hablar con mi familia. No quiero desviar la atención del rendimiento de Portugal».

A pesar de la decepción, miro atrás con orgullo a mis años con la camiseta de Portugal y a los títulos que he conseguido. El Europeo de 2016 vale tanto como un Mundial». También conquistó dos Ligas de Naciones.

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Aseguró que nadie debe preocuparse por una retirada inmediata y confirmó que seguirá en el Al-Nassr la próxima temporada: «Quiero dar las gracias a la gente de Arabia Saudí. Siempre me han apoyado. Cristiano aún no va a dejar de jugar al fútbol».

Sobre la eliminación ante España, afirma: «Podríamos haberlo hecho mejor, pero nos eliminó un equipo que puede llegar a la final. Fue un partido igualado y, lamentablemente, encajamos un gol en los últimos minutos».

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