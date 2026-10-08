Cristiano Ronaldo ha arremetido contra Simon Jordan con una buena dosis de cinismo. El analista se muestra crítico con la actitud del delantero en su conflicto con el seleccionador portugués Jorge Jesus, y al parecer eso no le ha sentado nada bien a Ronaldo.

El periodista Piers Morgan lleva años siendo un admirador de Ronaldo, para irritación de Jordan, expropietario del Crystal Palace. «Todos sabemos que Ronaldo es un buen futbolista. Pero tienes que sacar la cabeza de su trasero y ser objetivo de una vez», le espetó en talkSPORT.

Más tarde, el miércoles, Morgan volvió a hablar en su propio programa, Football Uncensored, sobre todo el revuelo en torno a Ronaldo. «Voy a contarte algo divertido. Cuando le envié a Ronaldo un fragmento mío con Simon Jordan, me respondió por mensaje: ese tipo rubio. Dile que deje el bótox. Parece una manzana», le trasladó Morgan a Jordan.

Entre otros, el exfutbolista Jason Cundy, invitado en el programa de Morgan, se ríe a carcajadas del comentario de Ronaldo. Jordan, por cierto, no estuvo como invitado en el talk show de fútbol.

Morgan lleva años siendo un confidente de Ronaldo. Hace algunos años, el portugués concedió una explosiva entrevista sobre el entonces entrenador Erik ten Hag, tras la cual Ronaldo se marchó del Manchester United.

Por cierto, Ronaldo no se ha retirado definitivamente de la selección de Portugal. «Aun así, no se trata de una despedida definitiva. Si estoy bien físicamente, juego en mi club y espero marcar goles, tras cumplir la sanción que se me imponga estaré disponible para luchar y ganar con nuestra selección».

«Cierra su declaración con las palabras: "Esto es, creedme, la más pura verdad"», afirmó el delantero de Al-Nassr.