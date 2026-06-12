Ronaldo responde con dureza a los medios portugueses: «¿Acaso vosotros...?»

Antes de que la selección portuguesa viajara a Estados Unidos, Cristiano Ronaldo habló con la prensa y preguntó si habían visto sus últimos partidos.

Jugó los dos últimos amistosos de Portugal y fue titular en ambos.

Ante Chile (2-1) fue sustituido al descanso, y frente a Nigeria (2-1) jugó 64 minutos.

En el segundo, falló varias ocasiones claras y no se le vio cómodo.

Al preguntarle por su forma física, el exjugador del Real Madrid y del Manchester United se defendió: «Sí, me siento muy bien. ¿No habéis visto los últimos partidos?»

«Vamos al Mundial con buenas esperanzas. Esta generación puede dar mucha gloria a Portugal. Si las cosas se complican, los verdaderos campeones saldrán a flote», concluyó.

El miércoles debutará en el Mundial ante la República Democrática del Congo, y después enfrentará a Uzbekistán y Colombia.